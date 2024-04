Ana Boyer ya está en casa con su hijo Martín dos días después de dar a luz

Ana Boyer y Fernando Verdasco ya son familia numerosa. El miércoles 24 de abril, nacía en la clínica Ruber Internacional de Madrid, su tercer hijo, al que han llamado Martín. Solo dos días después, madre e hijo han abandonado el hospital y ya están en casa con toda toda la familia. Mientras ha estado ingresada la hija menor de Isabel Preysler ha estado arropada, además de por su marido y sus hijos mayores, por su madre y su hermana Tamara, que ya conocen al pequeño.

Aunque no se le hav visto salir de la clínica Rúber Internacional de Madrid, Ana compartió una imagen en la que deja patente que ya están todos juntos en casa. "Felices en casita. Mil gracias por todos los mensajes de felicitación", ha escrito Ana junto a una imagen del bebe en su cuna mientras le sujeta la manita. Todo ha salido bien y ahora Ana y Fernando inician una nueva etapa como familia de cinco en la que Miguel y Mateo no pueden estar más ilusionados. El tenista ha compartido el precioso momento en el que los niños miraban embelesados a su hermano pequeño en el hospital. Es el compañero de juegos que tanto esperaba ya que como Ana explicó recientemente "siempre decían que querían otro niño para seguir jugando".

Con la llegada al mundo de su tercer hijo, la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer culmina una etapa llena de retos ya que en pleno embarazo se embarcó en el concurso Bake Off, donde también participaba su hermano Julio Iglesias Jr. El desafío lo superó con creces al proclamarse vencedora de la edición. La victoria se la dedicó al pequeño que aún estaba por nacer: "El que nunca me ha abandonado en ningún momento y ha aguantado muchos días de grabaciones y horas intensas ha sido nuestro bebé, que llegará pronto". Ahora, convertida en una experta repostera, tiene en sus hijos a los mejor pinches para ayudarla.

No le ha faltado en ningún momento el apoyo de su madre, en cuya casa se queda siempe la familia cuando están en Madrid, puesto que tienen su residencia habitual fijada en Doha. Fue Isabel Preysler la primera persona que conoció la noticia de que Ana y Fernando estaban esperando un tercer bebé. "La sorpresa más bonita que me tenía guardada la vida son mis nietos. No te puedes imaginar el gran amor que se siente por ellos hasta que los tienes", contaba en ¡HOLA!. Con el nacimiento del pequeño de la casa tiene un total de ocho nietos: Alejandro y Sofía Altaba (hijos de Chábeli); Lucy, Nicholas y Mary (hijos de Enrique Iglesias); Miguel, Mateo y el recién nacido.