Fernando Verdasco cuenta en 'Bake off' la divertida propuesta que le hicieron los hermanos de Ana Boyer al inicio de su relación El tenista ha ayudado a su mujer en la semifinal del concurso de pastelería

Este martes es un día crucial para Bake Off: Famosos al horno ya que se desvela el nombre de las personas que llegarán a la gran final. Los cinco concursantes que compiten para convertirse en el mejor pastelero de España han contado en la semifinal con la ayuda de sus familiares, con los que han elaborado la prueba de autor: una tarta de crepes de diez centímetros de altura. En el caso de Ana Boyer, una de las favoritas, ha contado con la ayuda de Fernando Verdasco, al que ha definido como "mi persona favorita del mundo".

-Ana Boyer y Fernando Verdasco, perfectos anfitriones en Doha con la familia del tenista

-Ana Boyer cuenta dónde y cómo conoció a Fernando Verdasco

Ana y Fernando han explicado que no suelen cocinar en casa, pero que a sus hijos sí les llama la atención. De hecho, algunos de los postres que ella prepara en el programa también los han hecho en Doha, donde tienen fijada su residencia. "Les divierte mucho. Nos han pedido que les compremos un delantal y un gorro y dicen que son chef", han contado sobre Miguel y Mateo, que próximamente podrán compartir estos juegos con su nuevo hermano. Además de aprender de repostería con su madre, también pueden preparar otros platos con su tía Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity y titulada por Le Cordon Bleu.

La hija pequeña de Isabel Preysler ha asegurado que es "un privilegio absoluto" contar en este reto con la ayuda de su marido, con el que ha demostrado que forma un equipo inmejorable al preparar crepes con relleno de queso crema, queso brie, miel, nueces y decorada con sirope de arce y bacon. Fer, como le llama cariñosamente Ana, se ha encargado de colocar todos los ingredientes, ha estado muy pendiente de cada paso y ha dado su opinión para lograr el sabor perfecto. Al finalizar, el tenista ha resaltado que Boyer "no solo es la mejor pastelera, tambien la mujer perfecta".

-Ana Boyer desvela cómo fue la reacción de sus hijos ante la llegada de un nuevo hermanito

Aunque volcados en seguir paso a paso la receta para sorprender a los miembros del jurado, a lo que se ha sumado Joseba Arguiñano en esta antesala de la final, Ana y Fernando también han tenido tiempo para bromear con el resto de concursantes. Especialmente cercanos se han mostrado con Patxi Salinas, que forjó con Julio Iglesias Jr. una gran amistad durante el concurso y tienen planes para seguir divirtiéndose fuera.

La propuesta de Enrique y Julio Iglesias a su cuñado

Uno de los momentos más divertidos ha sido cuando el tenista ha relatado entre risas un anécdota del inicio de su relación con Ana Boyer, a la que conoció en 2012 aunque no comenzaron a tener sus primeras citas hasta un año después. "Cuando empezamos me decían Enrique y Julio, 'oye Fernando vámonos a Las Vegas de fiesta', Y ella decía, ¿pero estáis locos o qué?, no se va con vosotros a Las Vegas ni loco", ha contado Verdasco entre risas mientras hablaba con Patxi.

Salinas, que ha aceptado la invitación de Julio de ir a visitarlo a su casa de Miami, le ha regalado a Fernando una llamativa camisa con estampado animal. "Sales a algún sitio con esa camisa y te mato", ha dicho espontánea Ana al verle. Además, han comenzado a reír al imaginar cómo reaccionaría al verle así vestido Isabel Preysler, una de las mujeres más elegantes de nuestro país.