Ana Boyer cuenta dónde y cómo conoció a Fernando Verdasco

Ana Boyer nunca imaginó que conocería al hombre de su vida casi por casualidad. La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer, una de las concursantes favoritas de Bake Off: famosos al horno, ha contado cómo conoció a Fernando Verdasco, padre de sus dos hijos y con el que pronto se convertirá en familia numerosa, ya que esperan el tercero para la próxima primavera. A las puertas de celebrar el Día de los Enamorados, la abogada se sinceró sobre cómo fueron los inicios de su historia de amor con el tenista después de que una de las pruebas del concurso fuese preparar una tarta por San Valentín.

"Nos conocimos en un concierto de mi hermano Enrique (Iglesias)", recordaba Ana Boyer sobre la actuación que ofreció el artista de Súbeme la radio en Madrid en el año 2012."Fue lo típico que él tenía su hermana de 12 años, Ana (Verdasco), que quería ir al backstage y allí nos conocimos. Pero en ese momento tenía otra novia", apuntó Ana, sobre la relación que mantenía el tenista con la modelo Jarah Mariano, de origen nativo hawaiano y coreano, que ahora es mujer de Milo Ventimiglia, protagonista de This is us. Tuvieron la oportunidad de conocerse en el backstage de Enrique, al que Fernando pudo entrar gracias a su amistad con la tenista Anna Kournikova, pareja del cantante.

Pero no fue hasta el verano de 2013 cuando Ana Boyer y Fernando Verdasco comenzaron su relación. "Pasó un año y pico hasta que me contactó por redes sociales con la típica excusa de que le había salido en sugerencias". Su compañera de concurso Alba Carrillo, conocedora de la historia, apuntaba: "Chisme, chisme". "Si yo ya me lo sé todo, si cuando empezó con Fernando estaba yo con Feli, salíamos los cuatro juntos", explicó.

Ana Boyer confesó que su relación no fue amor a primera vista, sino que empezó con el tenista un año más tarde de haberse conocido y que siguen estando muy enamorados. Ana quiso dedicarle el postre a Fernado y, en honor a la profesión de su marido, hizo una raqueta y una pelota de tenis. "Como ya hemos hecho tartas de cumpleaños que dediqué a mis hijos, esto se lo quiero dedicar a él", señalaba.

Eva Arguiñano, una de las jueces, le preguntó a Ana sobre su afición por el tenis y si es un deporte que ella practica. "Alguna vez me da alguna clase pero es muy exigente y cuando voy me dice 'no has hecho el saque perfecto, repítelo' y cuando lleva 40 veces pues...", contaba en tono de humor. Sus hijos sí han heredado la afición por el deporte de su padre. Ana aseguraba en ¡HOLA! que a su hijo mayor, Miguel, que el próximo mes de marzo cumplirá cinco años, le "encanta" el tenis y desde muy pequeño ya estaba "con la pelota todo el tiempo".