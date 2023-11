Milo Ventimiglia (This is us) se casa por sorpresa con la modelo Jarah Mariano, ex de Fernando Verdasco El popular actor pronunció el 'sí, quiero' en una ceremonia privada que tuvo lugar a principios de este año

Después del revuelo que ha causado el compromiso de Channing Tatum y Zoe Kravitz, hoy tenemos que hablar de una boda que ha sorprendido a todo Hollywood. El actor Milo Ventimiglia (46 años) al que recordarás por su papel de Jack en la serie This is Us o por interpretar a Jess en Las chicas Gilmore, se ha casado por sorpresa con la modelo Jarah Mariano (38), ¡y no nos habíamos enterado! pero ya llevan varios meses siendo marido y mujer.

La boda se celebró a principios de este año, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz, tal y como ha informado en exclusiva la revista Us Weekly. El actor estadounidense y la top nacida en Hawái y de ascendencia coreana se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia privada en la que estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Para su gran día, los novios organizaron una romántica boda hawaiana y se vistieron completamente de blanco. El actor de This is Us llevaba una camisa de lino y pantalones a juego, mientras que Jarah se decantó por un sencillo vestido largo de tirantes y su melena suelta y ondulada decorada con una bonita corona de flores blancas.

El intérprete de The Bedford Diaries, La maravillosa señora Maisel o The Whispers ha prometido amor eterno a su novia después de más de un año de relación. Los rumores de que estaban juntos surgieron en el verano de 2022, sin embargo, nunca lo confirmaron. Desde entonces, nunca les hemos visto juntos en público ni han hablado de su amor en entrevistas, galas de premios... Ellos prefieren mantenerse alejados de los focos y disfrutar de esta nueva etapa que han comenzado.

Ventimiglia siempre ha sido muy reservado en todo lo que respecta a su vida privada. En 2017 conceció una entrevista a Us Weekly en la que confesó que interpretar el papel de Jack Pearson en This Is Us lo hizo pensar más en su futuro y la idea de formar una familia: "Sucederá cuando suceda. No trato de buscarlo".

Por su parte, Jarah Mariano tiene un pasado amoroso muy conocido en nuestro país. Hay que recordar que la modelo, que ha trabajado para Sports Illustrated Swimsuit y ha protagonizado diversos catálogos de la firma de lencería Victoria's Secret, mantuvo una relación con el tenista Fernando Verdasco. El deportista y la exótica modelo salieron desde 2010 hasta 2013 y aparecieron juntos en muchos eventos, como torneos de tenis, románticos paseos por la calle, escapadas a Ibiza y Miami, festivales de música...