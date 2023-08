Fallece a los 66 años el actor de 'This Is Us' y 'Mr. Robot', Ron Cephas Jones El artista, ganador de dos premios Emmy y más conocido por interpretar a William Hill en 'This Is Us', era una gran referencia en Broadway

El mundo de las series está de luto. El actor Ron Cephas Jones, más conocido por su papel de abuelo entrañable en la famosa serie This Is Us, ha muerto a los 66 años de edad. Ha sido el propio representante del artista quien lo ha confirmado a través de un comunicado a la revista estadounidense People. En él ha anunciado el motivo del fallecimiento de Ron Cephas Jones. Al parecer, tal y como señala al inicio del texto, ha sido debido a "un problema pulmonar". Una larga enfermedad que el actor llevaba arrastrando desde hacía tiempo.

"A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron sentidos por cualquiera que tuviera la suerte de conocerlo", continuaba el comunicado del representante con unas sentidas palabras. "Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su carrera, incluyendo su reciente nominación al Tony y premio Drama Desk por su papel en Clyde's en Broadway", relataba con cariño. "La belleza interior y el alma de Ron quedaron patentes ante la enorme audiencia gracias a su actuación en This Is Us, ganadora de varios premios Emmy. Le sobrevive su hija Jasmine Cephas Jones", terminaba el emotivo texto en el que anunciaba su fallecimiento.

Cabe destacar que Ron Cephas Jones se sometió a un trasplante pulmonar en 2020, a raíz de la enfermedad que padecía, lo que le hizo pasar dos meses ingresado en un hospital de Los Ángeles. El representante del actor no ha sido el único que ha sentido su muerte. Uno de los artistas con los que ha trabajado Cephas, Sterling K. Brown -su hijo en la ficción-, también ha llorado su pérdida: "Una de las personas más maravillosas que el mundo haya conocido nunca ya no está entre nosotros. Ron Cephas Jones ha muerto, y el mundo es algo menos brillante", lamentaba en su perfil público, acompañando a sus palabras una imagen junto al reciente fallecido en la famosa serie de televisión.

Además de Sterling, también han tenido palabras de despedida otros compañeros de reparto de la misma serie de Ron Cephas Jones, como por ejemplo la actriz Mandy Moore: "Conocer y trabajar con Ron durante el emocionante viaje que fue This Is Us fue un gran regalo. Era absolutamente mágico como ser humano y artista", explicaba en su cuenta pública. Y es que, durante las primeras temporadas, el actor de Nueva Jersey tenía un papel fundamental. Aunque posteriormente fue apareciendo de forma puntual.

La trayectoria de Ron Cephas Jones

This Is Us es una de las series por la que más se recordará a Ron Cephas Jones, con su papel de William Hill el padre biológico de Randall Pearson (Sterling K. Brown), por el que ganó un Emmy como actor invitado en 2018 y otro en 2020. Además, ese mismo año, su hija Jasmine, de 34 años, fue galardonada con el mismo premio. Los dos se convirtieron en los primeros ganadores como padre e hija en el mismo año. Además, el actor también ha participado en otras series como Mr. Robot, Lukas Cage, Looking For Alaska, Truth Be Told y The Get Down. En el caso del cine, el actor ha hecho varias interpretaciones en películas como He Got Game (1998), Sweet and Lowdown (1999), Across the Universe (2007) o Dog Days (2018), entre otros títulos. Anteriormente, Ron actuó en el teatro, con la compañía neoyorquina LAByrinth.