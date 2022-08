Todo lo que sabemos sobre la vuelta a los escenarios de Mandy Moore, la protagonista de ‘This Is Us’

El nombre del último disco de Mandy Moore, In Real Life, parecía esconder un augurio, porque una cosa son los planes que hacemos y a los que intentamos ajustarnos y otra bien distinta la vida real, que antepone su criterio a todo lo demás. La protagonista de This Is Us había arrancado el pasado mes de mayo una gira de conciertos junto a su esposo, Taylor Goldsmith, una vez que la serie que la ha hecho mundialmente famosa llegó a su fin. Pero su segundo embarazo la ha hecho frenar en seco. «Con gran pesar y después de mucho deliberarlo, tengo que haceros saber que cancelo todas las fechas de conciertos de 2022. Ha sido un honor y un sueño absoluto volver a los escenarios de nuevo el pasado mes, actuando para todos vosotros. Cuando organizamos esta gira, no estaba embarazada», explicó el pasado 28 de junio en Instagram, la red social en la que conoció a su hoy marido, para añadir que antepone la salud de su hijo y la de ella misma a todo lo demás.

VER GALERÍA

¡Todas somos Mandy Moore! No te pierdas lo que hace la actriz al llegar a casa tras los Emmy

Un embarazo de riesgo en medio de una gira

Mandy, de 38 años, dará a luz el próximo otoño y lo tendrá que hacer sin epidural, debido a que padece un trastorno llamado trombocitopenia inmune, que es incompatible con la anestesia. Es lógico pensar que al tratarse de un embarazo de riesgo haya elegido guardar reposo absoluto: la carretera siempre estará ahí para ella.

VER GALERÍA

Mientras tanto, el merchandising que se había hecho para el concierto sigue a la venta, tal y como la propia artista anunció: de hecho, todos los beneficios irán a manos de la organización sin ánimo de lucro Every Town, que lo empleará para luchar contra la violencia que supone el uso de armas en Estados Unidos.

'This is Us', la serie familiar que te enamorará y te hará llorar, llega a la televisión en abierto

Así será su regreso a los escenarios

This Is Us ha supuesto un antes y un después en la vida de Mandy. Después de aparecer en numerosas películas y series y de ocho álbumes de estudio, el personaje de Rebecca ha sido el revulsivo que ha robado los corazones de millones de espectadores. Quizá por eso la expectación ante esta nueva gira era mucho mayor: a los fans de su música se unían los de la serie, en la que también hemos podido disfrutar de sus interpretaciones musicales. Tras la cancelación de la gira, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál es el escenario más razonable?

VER GALERÍA

«Estuve embarazada de Gus durante la quinta temporada, y volví a trabajar cuando tenía un mes», explicaba tiempo atrás. Es posible entonces que, una vez dé a luz, se reincorpore pronto a su trabajo. Pero su segundo bebé nacerá en otoño, por lo que, si nos fijamos en su primer embarazo, podría estar lista a final de año. Pero retomar una gira en invierno no parece probable; además, ya no se enfrenta a la urgencia que demanda el rodaje de una serie tan exigente. Sí parece más razonable, sin embargo, que sea la primavera de 2023 la que lleve de nuevo a Mandy Moore a los escenarios. Y lo hará, eso sí, junto a Taylor, a quien le une un amor que ambos exhiben sin complejos y que nada tiene que envidiar al que sentía su personaje, Rebecca, por Jack.

Mandy Moore, de 'This Is Us', una novia de rosa en su boda con el músico Taylor Goldsmith