Mandy Moore ('This is us') anuncia emocionada el nacimiento de su segundo hijo '¡Ozzie ya está aquí!', ha dicho la actriz y cantante estadounidense

¡Ya son uno más! La conocida actriz y cantante Mandy Moore y su marido, el músico Taylor Goldsmith, han dado la bienvenida a su segundo hijo. "Ozzi está aquí. Llegó un poco tarde pero con mucha tranquilidad (y un parto mucho más fácil y más rápido que su hermano mayor, por suerte para sus padres)", ha escrito emocionada en sus redes sociales. La protagonista de la serie This is us ha desvelado el nombre que han decidido ponerle a su bebé: Oscar Bennett Goldsmith. "Todo lo que dicen es verdad: nuestros corazones se han duplicado. No se puede explicar con palabras y damos gracias por nuestra familia de cuatro".

Para presentar a su segundo hijo, la artista ha compartido estas bonitas imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas. Tanto Mandy como Taylor están totalmente enamorados de su bebé, al que vemos con su gorrito del hospital y envuelto en una mantita mientras duerme plácidamente en brazos de sus padres.

Todo ha salido perfecto y la cantante, de 38 años, ya ha empezado a disfrutar de esta nueva etapa siendo mamá de dos preciosos niños, sin embargo, hace unas semanas habló de que el parto podría ser complicado debido a la enfermedad que sufre, la trombocitopenia inmune (PTI), debido a la cual no podía tomar ningún tipo de analgésico mientras daba a luz. "Tengo muy pocas plaquetas para poder recibir la anestesia epidural”, dijo la actriz en una entrevista Today Parents en la que habló con sinceridad de su primer parto: "Fue horrible, pero puedo hacerlo una vez más, puedo escalar esa montaña de nuevo".

Al igual que sucedió durante el nacimiento de su primer hijo, August Harrison (al que cariñosamente llaman Gus), la actriz no solo no pudo recurrir a la epidural sino que, además, los médicos la habían avisado de que debido a la enfermedad existía un riesgo de sangrado mayor en el momento del parto, tanto si era vaginal como cesárea, que en el resto de embarazadas. "Ojalá los medicamentos fueran una opción... pero seguiré adelante como hice la otra vez", dijo Mandy.

Una nueva etapa

Tras el final de la exitosa serie de televisión This is us, Mandy Moore se ha volcado de nuevo en su carrera como cantante. Recientemente lanzó su nuevo disco In Real Life y estaba previsto que saliera de gira durante lo que queda de año, sin embargo, ha tenido que cambiar de planes por el nacimiento de Ozzie.

Mandy ha formado la familia con la que siempre soñó. La protagonista de películas como Un paseo para recordar o Porque lo digo yo se casó con Taylor en el año 2018 en una sencilla ceremonia que celebraron el jardín de su casa en Los Ángeles. La novia causó sensación con su espectacular vestido rosa de Rodarte y, por supuesto, la música estuvo muy presente. "Me siento muy comprendida y apoyada por él. He encontrado a la persona adecuada y sé que podemos enfrentarnos juntos a cualquier cosa", dijo.