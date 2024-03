Ana Boyer baraja un posible nombre para su tercer hijo

Ana Boyer es una de las grandes favoritas del programa Bake Off: Famosos al horno y a medida que transcurre el concurso sus compañeros la ven como una gran rival a batir de cara a la final. Su paso por este talent culinario está dejando un sinfín de anécdotas entre todos los concursantes, y en este caso una de las participantes que más expectación despierta es la hija de Isabel Preysler, que después de anunciar en exclusiva la revista ¡HOLA! que esperaba su tercer hijo se lo comentó a sus compañeros durante una de las primeras emisiones del programa cuando apenas estaba embarazada de tres meses.

Ana Boyer se enfrentó anoche a otra de las difíciles pruebas de Bake Off. La hermana de Tamara Falco, que ha hecho un buen tándem con Pablo Puyol y Patxi Salinas, es madre de dos niños, Miguel, que este mes cumplirá cinco años, y Mateo, de tres, y espera un tercero para principios de primavera. En uno de los momentos de su uevo reto como respostera, hizo una curiosa revelación. "Como lo que voy a tener es un niño y todavía no tiene nombre, estoy hoy tan bien con Pablo y con Patxi que igual lo llamo Pablo Patxi", comentó entre bromas. No obstante, la idea no dejó de resultar magnífica para Pablo Puyol, que insistía en su buena elección: "Ana, ¿le pondrás Pablo al niño, ¿no?". Ana Boyer afirmaba decidida sin dudarlo: "Sí, sí, ya lo he dicho". A lo que el actor repetía el posible nombre de su tercer hijo: "Pablo Boyer, qué bien queda". Sin embargo, ella matizaba: "Pablo Verdasco Boyer... no sé si me convence ahora que lo he dicho", comentaba con ciertas dudas, "me lo estoy repensando", añadía en tono de humor.

Lo cierto es que hasta ahora conocemos que será un niño, pero de momento ha preferido no revelar el nombre del bebé a pesar de que su nacimiento está cerca. Tanto Ana Boyer como la familia Preysler está disfrutando al máximo de esta nueva aventura culinaria de la abogada, que ha dejado a su paso por el programa divertidas anécdotas como los días que viajaba a Londres a tomar té con pastas con Carlos de Inglaterra o como fue el día en el que conoció a su marido Fernando Verdasco.

La última revelación ha sido el apodo que le ponía su hermana Tamara Falcó cuando eran pequeñas. En una de las pruebas dirigidas por Alba Carrillo, la colaboradora de televisión les ha dicho a sus compañero que le gustaría que se dirigiesen a ella como "sí, mi capitana". Esta elección ha recordado a Ana Boyer a su infancia. "Alba me recuerda a mi infancia porque mi hermana Tamara, como era mayor que yo, me llamaba recluta y yo le tenía que decir 'sí, mi general'. Y eso me lo hizo durante bastante tiempo", confesó sobre este curioso apodo con el que la marquesa de Griñón, ocho años mayor que ella, la obligaba a llamarla para demostrar quién manda a quién en el hogar de los Preysler.