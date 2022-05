El impresionante traje 'made in Paris' de Dua Lipa con el que ha olvidado llevar joyas

Entre todos los requisitos necesarios para subirte al escenario y triunfar como una auténtica diva de la música, además de temazos y una buena voz, contar con un repertorio de estilo original con el que marcar la diferencia es garantía de éxito. Y quien mejor que Dua Lipa para dejar a sus fans boquiabiertos con su don vocal, pero también con su buen y exquisito sentido del gusto, un hecho que la ha convertido en un auténtico referente de moda que marca tendencia fuera y dentro de la tarima. Así lo ha confirmado con uno de los últimos e inesperados looks con sello francés que ha estrenado tras uno de sus esperados conciertos en la ciudad de París.

En el mes de febrero empezó su gira Future Nostalgia en Miami y recorriendo diversos puntos de Estados Unidos hasta llegar a Europa; y con cada una de sus actuaciones ha demostrado que no hay registro que se le resista. La veinteañera ha lucido desde un impactante mono amarillo flúor de Balenciaga, pasando por un crop-top y minifalda vintage de Dior, hasta un traje de sastre de corte amplio que no tiene nada que ver con la prenda clásica que tienes colgada en el armario por varios motivos. Seas o no fan de la industria, la alianza entre Dua y la moda ya es un hecho tangible que no pasa para nada desapercibida ya sea en las alfombras rojas o en el conciertos. No importa la temporada que sea, porque la influencia del pasado la encontramos en su maleta de viaje con diseños de las marcas más reconocidas y aclamadas entre la Generación Z con cierta estética Y2K. Pero el maravilloso dos piezas personalizado que ha llevado se rinde por una tendencia más ostentosa que nos encanta.

Se trata de una brillante (literalmente) creación de uno de sus grandes amigos, el diseñador Simon Porte Jacquemus para la colección primavera-verano 2022 de su casa homónima; aquella que se presentó en una isla paradisíaca de Hawai, siendo así la primera vez que lo hacía fuera del calendario de la Semana de la Moda y de las fronteras de Francia. Una chaqueta ligeramente oversize a conjunto de un pantalón de pinzas negro, ambas piezas bañadas de delicados apliques de cristales en azul y rojo en forma de lágrima que con el movimiento crean una imagen preciosa. Un estilismo de diez que ha sido aprobado por el propio modista, aunque la inglesa ha añadido su toque personal con un delicado sujetador lencero de Fenty, aretes XL y sandalias strass, sin olvidar su maquillaje de ojos metalizado.

Aunque Dua tiene buen ojo al captar tendencias, la persona que está detrás de cada éxito FASHION es su estilista de confianza, el italiano Lorenzo Posocco. Una razón más por la que no nos extraña que sus acertadas propuestas den la vuelta al mundo, como la bonita incorporación de Jacquemus en la que te inspirarás. ¿Preparada para seguir los pasos de esta musa de la música y la moda y triunfar en tu próximo evento?