Cindy Crawford celebra su 56 cumpleaños con una profunda reflexión y un posado en bañador

Icono entre los iconos, ayer, 20 de febrero, Cindy Crawford cumplió 56 años y quiso celebrarlo también de manera virtual con sus seguidores, compartiendo con ellos varias instantáneas en su gran día y reflexionando acerca de la madurez. Tras más de tres décadas en activo, la estadounidense continúa siendo uno de los rostros emblemáticos en la industria de la moda y, por mucho que pase el tiempo, sus infinitas piernas, su voluminosa melena castaña y su inolvidable lunar sobre el labio siguen causando auténtico furor.

El posado oficial de cumpleaños

La top ha recurrido a sus redes, en las que acumula más de 6 millones de fans, para agradecer las muestras de cariño recibidas en su día, y lo ha hecho con dos fotografías en las que posa frente a una bonita tarta con velas doradas mientras sostiene una bengala. Además, vemos otros elementos festivos como confeti metalizado de distintos tamaños o un bonito fondo plateado para el photocall decorado con globos. En cuanto a su look de cumpleaños, opta por la sencillez con una blusa -o vestido- negra de tirantes y escote en pico. Sus amigas y compañeras de profesión no han querido dejar pasar la oportunidad de felicitarla públicamente: Alessandra Ambrosio ha escrito "Feliz cumpleaños ICONO 🌟🌟🌟🌟🌟", Helena Christensen "Te deseo el mejor de los cumpleaños mi bello unicornio ❤️❤️❤️" y Christy Turlington le ha dejado varios corazones rojos para mandarle su amor.

Una sincera reflexión que ha enamorado a sus fans

Unas horas antes de que llegara su cumpleaños, Cindy se adelantaba y lo celebraba con dos publicaciones muy diferentes entre sí que generaron numerosas reacciones. La primera, una instantánea de ella de niña junto a una tarta, que acompañó de una sincera reflexión. "A las puertas de otro cumpleaños, miro atrás a la pequeña Cindy y pienso en lo que le diría. Le diría que fuera más amable consigo misma, que se tratara como trata a sus amigos. Le diría que todo el mundo se pone nervioso ante nuevas situaciones y a veces simplemente tienes que fingir hasta que lo consigues. Le diría que no tenga miedo a quedar en ridículo -como bailando, cantando, etc-, incluso si no es buena en ello. Que se ría lo máximo que pueda. Que sea vulnerable. Que se arriesgue a ser ella misma con la gente que quiere, la recompensa merece la pena. Que sea agradecida. Que siga creciendo, aprendiendo y transformándose... ¡la vida es una bendición! 💜"

Tan impresionante como siempre

Y, entre felicitaciones, consejos y nostalgia, también ha habido tiempo para que la modelo presuma de espectacular figura demostrando que, en realidad, por ella no pasan los años. Ha subido una imagen en la que lee un libro mientras toma el sol en bañador y sandalias de taconazos como si de un editorial de moda se tratase.

Como no podía ser de otra forma, una de las felicitaciones más tiernas que ha recibido ha sido la de su hija, Kaia Gerber, que sigue sus pasos profesionales y no deja de recordarle lo mucho que le inspira. "Felicidades mamá ❤️ Por que celebremos todos los días porque un día al año nunca será suficiente. Mi heroína para siempre. Te quiero" escribía junto a una foto de Cindy".