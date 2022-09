El conjunto viral de Paris Hilton en el desfile de Versace esconde un secreto 'vintage' muy especial

Su polémica personalidad y estilo han hecho que Paris Hilton se gane tantos admiradores como detractores a lo largo de los años. Le pese a quien le pese, su potente influencia durante la década de los 2000 la han convertido en un auténtico icono de la cultura popular. Por eso no podía faltar en el desfile que Versace celebró ayer en la Semana de la moda de Milán. Al igual que hizo el pasado año con Dua Lipa, Donatella se guardaba esta vez otra aparición sorpresa que no ha defraudado a nadie: la empresaria era la invitada especial para cerrar la colección de la casa italiana, una presentación que ha contado con celebrities como las hermanas Hadid o Emily Ratajkowski. Pero el momento viral del espectáculo lo ha protagonizado sin duda la socialité, gracias a un look de novia al más puro estilo Barbiecore, una oda dosmilera que encerraba detalles muy curiosos.

- El despiste que conecta a Paris Hilton con Carrie Bradshaw: ¿qué ha pasado con sus zapatos?

Claramente inspirada en las tendencias propias del cambio de milenio, la colección se cerraba con Paris Hilton luciendo este vestido de novia en color rosa tropical, cubierto por una malla de cristales de Swarovski. Un diseño con acabados de encaje degradé, un pronunciado escote capucha drapeado y un sutil adorno de encaje fucsia en la falda. "Os dije que tenía una sorpresa para todos vosotros", aseguraba Donatella Versace en redes sociales, donde ha compartido las imágenes de este particular look que, evidentemente, te resultará familiar. Y es que no solo es un guiño al estilo Y2K que ha estado tan presente durante el último año: este vestido de novia, además, está inspirado en los que la propia Paris popularizó en los 2000.

- El look de aeropuerto de Paris Hilton no es como el de las demás

Puede que la fiebre por el color rosa se haya convertido en una de las tendencias más potentes del 2022, pero ella lleva más de dos décadas siendo su seguidora más fiel. El vestido que ha lucido sobre la pasarela está marcado por aquellos estilismos con los que posaba ante las cámaras hace tiempo: imposible olvidar este vestido de gasa con el que se presentó a un concierto de Britney Spears en 2001. En aquella ocasión lo conjuntó con unas sandalias destalonadas y una mochila de terciopelo rosa. Y es que Paris, fiel seguidora del Barbiecore antes incluso de que esta corriende recibiese un nombre, logró influir en las tendencias con sus particulares elecciones.

No solo puso de moda el little pink dress, también fomentó el gusto por las camisetas cropped y el pantalón de tiro ultrabajo, un estilo que ha regresado este verano al street style. E incluso consiguió agotar accesorios tan inesperados como bolsos estampados con la cara de la muñeca más famosa de Mattel o el icónico Motorola Razr, teléfono móvil que se convirtió en supertendencia. No es de extrañar, por tanto, que Versace haya querido contar con ella en esta ocasión.

- Paris Hilton pone el broche de oro a su boda con el look rosa que solo ella podía llevar

El secreto 'vintage' con el que ha homenajeado a Madonna

Aunque los 2000 han sido la década que han inspirado algunas de las propuestas de la firma, el look de novia de Paris contaba con otro detalle en el que no todos se han fijado. En varias ocasiones, la propia empresaria ha explicado que para construir algunos de sus conjuntos más icónicos, se inspiraba en los que Madonna llevaba en los años 80. Tal vez por por ello, la casa italiana ha querido hacer un guiño a la cantante a través del velo rosa coronado con una tiara que podemos observar en este atuendo nupcial. "Se trata de una reedición de la que Madonna llevó durante la campaña de Atelier Versace en 1995", han explicado, haciendo referencia a la sesión que la cantante hizo junto a Mario Testino para la temporada de primavera-verano.