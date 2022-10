Una vez más, Nicola Peltz y Brookyn Beckham combinan sus looks ¡y arrasan!

Hace casi más de dos décadas Victoria y David Beckham conquistaban los titulares allá por donde pasaban. Ahora, este don de gentes y atención parece haberlo heredado el primogénito de la casa y su esposa, Brooklyn y Nicola Peltz. Desde que anunciaron su compromiso en el verano de 2020 con un anillo de más de 290 mil euros y tras su millonaria boda privada en la mansión de Miami de la familia de la actriz, se han convertido en la pareja de moda del momento. Veintañeros que adoran la industria de la moda, protagonizan campañas internacionales y coordinan estilismos, así lo han demostrado en su viaje a París.

¿Podría ser una seña más de identidad? Según sus últimas apariciones, esta genial técnica de ir casi iguales vestidos ha acaparado toda los ojos de los paparazzi. Y no nos extraña, porque forman parte de la lista de invitados más exclusiva a la Semana de la Moda, y como consecuencia acuden al front-row de los desfiles más influyentes. Citas que requieren un dress code acorde (y pactado) con la marca a la que van a apoyar en primera fila, como han hecho a su llegada a la pasarela de Givenchy. Aunque el cielo estaba encapotado y se asomaban las lluvias, ellos han derrochado luz y elegancia enfundados en el look que no pasa de moda y pueden compartir, independientemente de los complementos.

Ambos han posado con una chaqueta de traje entallada, camisa blanca con los puños que sobresalían y pantalones de vestir. Brooklyn ha añadido un par de zapatos clásicos con cordones y Nicola los botines de plataforma XL virales, un gran collar en forma de cruz y un bolsito tipo saco en negro con cadena metálica que recuerda a las limosneras que popularizó la serie de Los Bridgerton. Una imagen que pasará a formar parte de su historia de amor, pero no será la única en la que la moda juega muy bien a su favor. En esta misma Fashion Week, concretamente en el primer desfile que Victoria Beckham celebraba en la ciudad parisina, les hemos visto otra vez conjuntados pero de forma más casual.

Con jerséis de cashmere oscuros, los clásicos vaqueros de corte rectos y anchos que vivieron su esplendor en los noventa, y zapatos cerrados de invierno, así llegaron a la cita para conocer las novedades de la próxima temporada que ha diseñado la ex Spice Girls. Como comentábamos anteriormente, parece que se trata de un estudiado método con el que van maravillosamente al unísono demostrando que comparten gustos e incluso algunas piezas de ropa, ¡algo que nos encanta! Un acertadísimo gesto que confirma que la moda (casi) no tiene género, que ambos pueden utilizar tonos llamativos o neutros en sus diferentes estilismos, estrenar prendas atemporales y sumarse a tendencias de lo más fotogénicas como el Barbiecore, esa que llevaron en un evento en Los Ángeles.