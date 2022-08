Nicola Peltz y Brooklyn Beckham: conjuntos 'Barbiecore' coordinados y mucho amor

Si hay un estilo que este verano se ha consagrado como supertendencia, ese es sin duda el Barbiecore. La fiebre por el rosa no solo ha invadido los looks de street style, también se ha apoderado del armario de las celebrities, fieles partidarias del tono más romántico de la paleta. Valentino fue el primero en adelantar sobre la pasarela que este sería el color de moda, dando ahora origen a una corriente que los expertos han bautizado con el nombre de la muñeca más famosa de Mattel. Y ha sido Nicola Peltz y Brooklyn Beckham los últimos en querer unirse a ella durante su último evento. El matrimonio ha posado con un conjunto coordinado con el que han rendido homenaje a los padres del modelo, quienes también nos deleitaban a principios de los 2000 con sus icónicos looks a juego.

Ambos han posado en la alfombra roja del evento que la cadena de restaurantes Wendys ha celebrado en Los Ángeles y lo han hecho con un look que reafirma lo unidos que están. El rosa ha sido el protagonista de los atuendos que han escogido: Nicola ha llevado un vestido satinado con detalle de volantes, pura inspiración dosmilera. Y es que se trata de una pieza vintage de Versace de lo más icónica: ¿te suena? Resulta que es el mismo que lució Madonna en 2006 durante la fiesta celebrada tras los premios Oscar del 2006, ¡toda una reliquia! Un diseño que ha acompañado con unos zapatos de tacón con plataforma repletos de brillo y un minibolso fucsia.

Exactamente los mismos colores ha escogido Brooklyn para su conjunto, apostando por una camiseta básica blanca, unos pantalones de pinzas en color rosa pastel y unas zapatillas de plataforma a juego con el bolso de su pareja. Esta ha sido una de las primeras apariciones ante las cámaras que ha hecho Nicola desde que decidió despedirse de su icónica melena rubia, para decantarse por un cambio de look radical. "Quería volver a mis raíces", explicó la joven cuando tomó la decisión de dejar su cabello en manos del famoso colorista Daniel Moon, quien también trabaja con famosas como Kristen Stewart o Paris Hilton.

Su momento más romántico

El matrimonio se dio el 'sí, quiero' el pasado mes de abril, con una impresionante celebración junto al mar que contó con multitud de celebridades. Desde entonces no han querido pasar ni un momento separados, algo que nos dejan muy claro a través de sus redes sociales, donde comparten siempre sus momentos juntos. Desde su idílica luna de miel en Portofino, pasando por sus viajes a Londres o las románticas citas que ambos celebran en los restaurantes de Los Ángeles. También han querido aprovechar este evento para plasmar su amor con un romántico beso frente a las cámaras.