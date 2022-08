Tras la polémica con Victoria, Brooklyn Beckham confiesa cuántos hijos quiere tener con Nicola Peltz

Al regreso de su mediática (y muy instagrameable) luna de miel por las cosas Italianas, Nicola Petlz decidió quitar el peso a los rumores sobre la relación con su suegra, publicando un impresionante cambio de look. Su transición de rubia natural a morena rebelde casi nos distrae de los asuntos importantes: ¿Cómo están las cosas entre los Beckham? En sus últimas declaraciones, Brooklyn asegura que todo va viento en popa desde su boda, que tuvo lugar en Miami el pasado mes de abril, e incluso ha revelado que quiere ser padre pronto... ¡De una familia numerosa!

El aprendiz de chef, que parece finalmente haber encontrado su vocación con su propio programa Cooking with Brooklyn, permanece ajeno a la polémica en torno al supuesto mal rollo entre su mujer, Nicola Petlz, y su madre, Victoria Beckham. "Todo va bien", aseguró esta misma semana. El también fotógrafo de 23 años ha confesado en una entrevista a Entertainment Tonight que ya se siente preparado para dar ese siguiente paso en su relación con la multimillonaria actriz. "Estoy dispuesto a tener como 10 hijos. (...) Siempre he querido ser padre joven", ha explicado el hijo mayor del futbolista. Eso sí, jamás le insistiría a Nicola si ella aún no se siente preparada.

No es la primera vez que Bekcham aborda el tema de formar una familia. En una entrevista a la revista Variety, con motivo de su enlace, dijo: "Estoy listo para tener hijos, pero siempre le digo a mi mujer: 'Cuando tú quieras'". La cifra puede sonar exorbitante al principio, pero se apresuró a indicar también que le gustaría que parte de su descendencia fuera adoptada. Algo similar les ocurre a Justin y Hailey Bieber. El cantante no ha ocultado sus deseos de ser padre desde que se dieron el 'sí quiero' en 2019, mientras que la modelo ha reiterado una y otra vez que todavía tiene muchos retos profesionales pendientes por cumplir.

Suegra y nuera, en el ojo del huracán

Estas declaraciones llegan en un período agridulce para el clan Beckham, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en un enjambre de especulaciones que afirman que Nicola y Victoria no se soportan. Todo comenzó cuando la entonces rubia se decantó por un diseño de Valentino para su sonado enlace, en lugar de una creación de la firma de su suegra. Por supuesto, corrió a desmentir los rumores, explicando al detalle lo que sucedió, aunque los seguidores de la ex Spice Girl no parecen convencidos todavía de sus intenciones: "Iba a diseñarlo Victoria y realmente quería hacerlo pero pasados unos meses se dio cuenta de que su taller no podía, así que tuve que elegir otro vestido".