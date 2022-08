Nicola Peltz rompe su silencio sobre los rumores de enemistad con su suegra Victoria Beckham

Nicola Petz ha roto su silencio para hablar por primera vez sobre los rumores de enemistad con su suegra Victoria Beckham, la modelo lo ha aclarado todo en una entrevista conjunta junto a Brooklyn Beckham publicada este pasado miércoles que los padres del joven aspirante a chef han aplaudido ante todos sus seguidores, lanzando varios piropos a su hijo. Tras su idílica luna de miel, la pareja de recién casados, ha abierto su corazón para zanjar todo rumor de malas relaciones con la familia y acabar con las sombras que últimamente se estaban cerniendo sobre su matrimonio. "Todos en la familia se llevan bien" ha aclarado Brooklyn.

La polémica comenzó tras la noticia de que la modelo había optado por un diseño de Valentino para lucir el gran día de su boda, en vez de decantarse por alguno de los modelos de Victoria Beckham, que sí lucieron varias de sus invitadas. El portal de noticias estadounidense Page Six se puso en contacto con una fuente cercana a la familia Beckham que aseguró que Victoria no mantenía ningún tipo de contacto con su nuera, contando que los roces entre ellas habían comenzado mucho antes de la boda. "No se soportan y no se hablan. Los preparativos para la boda fueron horribles", explicaba el confidente.

Un mensaje bastante crítico de tristeza de la modelo en el que declaraba sentirse mal en medio de los rumores avivó la polémica, Nicola escribió hace cuatro días: “A veces me resulta difícil mostrarme cuando me encuentro triste. Crecer con siete hermanos y dos padres muy fuertes me hizo muy fuerte, me inculcaron que no permitiera que la gente me deprimiera o me lastimara el corazón. Levanté un muro para protegerme, especialmente trabajando para la industria del espectáculo. Todos tenemos días en los que las personas te hacen sentir mal y no es malo mostrarlo. Pensé en escribir algo porque nunca muestro este lado de mí aquí y quería hacerlo", explicaba junto a una foto suya llorando, que hizo pensar que los problemas con su familia política le estaban haciendo mella.

Ahora la modelo lo ha explicado con todo detalle, no hay ningún tipo de problema entre ella y la Spice Girl. Quería contar con un modelo diseñado por su suegra pero las circunstancias se lo impidieron: "Iba a diseñarlo y realmente quería hacerlo pero pasados unos meses se dio cuenta de que su taller no podía, así que tuve que elegir otro vestido. Ahí es donde comenzó todo y luego corrieron con la polémica, pero ella no me dijo que no pudiera usarlo ni yo le dije que no quisiera llevarlo”

Brooklyn apoya sus palabras rotundamente en la entrevista a Variety, afirmando que “todos en la familia se llevan bien” y reflexiona con resignación ante las malas lenguas que apuntan hacia una mala relación entre su mujer y su madre: "He aprendido que siempre intentarán escribir cosas así. Siempre intentarán menospreciar a la gente. Pero todos se llevan bien, lo cual es bueno". Unas palabras que también se ven apoyadas por la dulce foto que compartió Nicola con motivo del cumpleaños de Victoria el pasado mes de abril. Aunque la pareja va a distanciarse de la familia de Brooklyn estableciendo su residencia en Miami, la tierra natal de la modelo, Brooklyn no duda de que su buena sintonía seguirá existiendo.

El matrimonio Beckham no ha tardado en hacerse eco de la entrevista, lanzando grandes piropos a su hijo por este último reportaje en el que despunta como cocinero como una de las jóvenes nuevas promesas de Hollywood. Victoria ha compartido la portada de la revista con sus seguidores exclamando "¡Qué bien se ve a Brooklyn!" y su marido, el futbolista David Beckham, que ahora está inmerso en la presentación de su último proyecto solidario con Unicef, igual, "¡Qué bien luce!" ha escrito junto a una foto de la publicación que ha querido enseñar a su público presumiendo de hijo en sus historias de Instagram.