Nicola Peltz se enfrenta a la polémica por usar su nuevo título de 'señora Beckham'

El último reportaje de Nicola Peltz ha dividido al público. En una entrevista y sesión fotográfica para Tatler ante el objetivo de Ellen von Unwerth, la portada la anunciaba como "la nueva señora Beckham", lo que ha causado una auténtica polémica entre los seguidores de la conocida familia británica. Algunos han sentido este título como una manera de enfrentarse a Victoria, la mujer de David Beckham y cuyo apellido de soltera es Adams, a pesar de la buena relación entre ellas. Veintitrés años después de su matrimonio con el astro del balón, la diseñadora se ha convertido en una gran representante de la familia y algunos de sus más devotos fans se han sentido ofendidos. A pesar de que tanto Brooklyn como su esposa, en un gesto de modernidad y ruptura con lo establecido, decidieron adoptar el nombre de su pareja, diferenciándose de lo habitual que es lo que la mujer lleve el de su marido y lo que se suele hacer en la mayoría de culturas (pero no en la española).

Si bien Nicola también decidió añadir el nombre de su esposo como segundo apellido (al más puro estilo Kim Kardashian, por ejemplo) lo cierto es que Brooklyn decidió dar ese paso para acabar con una tradición que elimina el apellido de la mujer de la línea familiar. Además es una manera de honrar tanto a su esposa como, quizás, teniendo en cuenta esta polémica, a su madre. Sin embargo, no cabe olvidar que en el futuro podrían darse más casos como este a no ser que todos los hijos de David y Victoria decidan ir por este camino: si Romeo y Cruz se casaran también tendrían que tomar esta decisión si quisieran que su madre mantuviese el título único e irremplazable de señora Beckham.

"Guau, estoy muy orgulloso de ti, baby. Estás absolutamente preciosa y estoy muy enamorado de ti. Felicidades", ha escrito Brooklyn, desechando las críticas y republicando la portada en la que la joven aparece con un beauty look años 60 y un abrigo de pelo amarillo. "Gracias, señor PB", ha respondido a su vez Nicola, refiriéndose a su esposo como señor Peltz Beckham.

En la entrevista, Nicola desvela que no está en sus planes el mudarse a Londres, donde vive la familia Beckham cuando no están trabajando en Miami, aunque "nunca se sabe". También defiende a su marido, Brooklyn, en su decisión de cambiar de carrera un par de veces, porque asegura que sintió "mucha presión" de contentar a mucha gente. Actualmente el primer hijo de David y Victoria está trabajando en su lado más empresarial, con negocios para los que pide consejo a su suegro. "Le veo cómo llama a mi padre y le pregunta '¿Qué piensas de esto?' Me encanta verle aprendiendo de mi padre", ha asegurado la actriz de Bates Motel.

El matrimonio de Brooklyn y Nicola tuvo lugar el pasado 9 de abril en la espectacular propiedad del padre de la novia en Miami. Fue un evento que unía a una familia privada pero extremadamente adinerada con la pareja más conocida de Reino Unido, los Beckham, que han desembarcado en Estados Unidos a través de varios negocios entre los que está el equipo de fútbol Inter de Miami, del cual es presidente David Beckham y en el que juega su hijo Romeo. Se celebró por el rito judío ya que la familia de la novia profesa esta religión mientras que el bisabuelo del novio también lo hacía.