¿'Guerra fría' entre Victoria Beckham y Nicola Peltz?

El pasado mes de abril Brooklyn Beckham y Nicola Peltz formalizaron su relación pasando por el altar. Una celebración del amor por todo lo alto entre dos de los jóvenes del momento que parecía ser el inicio de un cuento de hadas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y, las últimas informaciones, apuntan a que los conflictos ya han comenzado para el matrimonio. El portal de noticias estadounidense Page Six se ha puesto en contacto con una fuente cercana a la familia Beckham que ha asegurado que Victoria no mantiene ningún tipo de contacto con su nuera. Un problema que parece venir de lejos, puesto que, según ha contado este confidente, los roces comenzaron mucho antes de la boda. "No se soportan y no se hablan. La preparación para la boda fue horrenda".

El primer plan de Brooklyn y Nicola Peltz como recién casados

De la misma manera, ha confesado que parte de este distanciamiento se debe a que la hija del multimillonario empresario estadounidense Nelson Peltz, no quería que la diseñadora de moda estuviera presente en los preparativos de su gran día. Algo que ofendió enormemente a la esposa del futbolista, que había tratado por todos los medios de limar asperezas con la actriz e integrarla como una más en su casa. Un choque que se ha hecho todavía más grande por los muchos kilómetros que las separa, puesto que, tras su luna de miel, la joven pareja tiene pensado asentarse en la ciudad de Miami, tierra natal de Nicola, por lo que parece que no han hablado tanto como viene siendo costumbre con su retoño en los últimos tiempos.

Conoce a los millonarios y filántropos suegros de Brooklym Beckham

Cabe recordar que los hijos de David Beckham y Victoria siempre habían sido una piña con sus padres, es de lo más habitual verlos a todos ellos compartir planes e instantes felices juntos en sus perfiles sociales, por lo que a buen seguro no es nada fácil para el astro del balón y la Spice Girl tener a su primogénito tan lejos del hogar. Pero este no es el único frente abierto que tiene Nicola, puesto que, los tabloides británicos señalan que tampoco tiene una sintonía muy fluida con su cuñada, Mia Regan, novia de Romeo, debido a que ambas tienen formas diferentes de entender la vida lo que habría hecho que salten chispas entre ellas.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz conocen al Papa Francisco durante su viaje por Italia

Por ahora, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado oficialmente sobre estos rumores. Posiblemente, una tesitura complicada para Brooklyn que tiene que ver como las dos mujeres de su vida están enfrentadas. Igualmente, el joven ha recibido otra amarga noticia esta misma semana, porque en lo profesional está centrado en su carrera de modelo, trabajando codo con codo con prestigiosas firmas de moda. En cambio, una marca ha decidido rescindir su contrato valorado en, aproximadamente, un millón de dólares, tan solo 8 meses después de haber comenzado su colaboración.

Al parecer, el producto estrella de dicha marca eran unas zapatillas veganas, pero el vástago del excentrocampista merengue usa productos de origen animal en las recetas que publica en su muro online, algo que no se vió consecuente por parte de la empresa que ha decidido buscar nuevos talentos que concuerden mejor con su filosofía.