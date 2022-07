De rubia a morena: Nicola Peltz arrasa con un cambio de look que ha comentado incluso Georgina Rodríguez

Después de una romántica luna de miel por la costa italiana y francesa, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han puesto fin a su viaje, aunque no a sus vacaciones. La pareja afronta una nueva etapa vital, convertidos en marido y mujer después de una boda por todo lo alto celebrada en Palm Beach el pasado abril. Y coincidiendo con esta nueva etapa, Nicola se ha atrevido con un llamativo cambio de look. La actriz ha dejado constancia de su nueva imagen en redes sociales, donde ha sorprendido a sus fans con una melena marrón chocolate.

"He vuelto a mis raíces", se puede leer en el mensaje que acompaña a una de las fotografías. Se trata de un primer plano donde Nicola aparece con una melena morena, una tonalidad muy similar a la que lucía hace algunos años, como ha demostrado compartiendo una foto antigua en sus stories. El responsable de este cambio de look es el colorista afincado en Los Angeles Daniel Moon, con quien Nicola ha trabajado con anterioridad. En él también confían celebridades como Kristen Stewart o la tiktoker Addison Rae. Las reacciones al cambio de imagen no se han hecho esperar y entre los comentarios que se pueden leer en las publicaciones parece que la opinión es positiva. "WOW", ha escrito Brooklyn, dejando claro que su mujer le gusta tanto de rubia como de morena. Incluso Georgina Rodríguez ha querido comentar: "Preciosa", ha expresado.

Un icono de estilo

El nombre de Nicola Peltz comenzó a adquirir notoriedad a raíz de su relación con Brooklyn Beckham, pero hoy en día la actriz ha conseguido hacerse un hueco en la industria de la moda y el cine por méritos propios. Amante de la moda y fiel seguidora de las creaciones de su suegra Victoria Beckham, Nicola se está consolidando como icono de la GenZ gracias a su habilidad para apostar por tendencias transgresoras. Ha hecho de las sandalias de plataforma todo un hit de estilo y ha construido un armario de marcada estética Y2K que conquista a la prensa especializada, siempre lanzada a analizar su vestuario. Ahora que ha pasado del rubio al moreno, ¿conseguirá marcar tendencia?