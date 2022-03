Eugenia se anticipa al verano con la falda midi que antes conquistó a su hija Cayetana El diseño pertenece a la nueva colección de Inés Domecq y es una versión del look que estrenó Cayetana Rivera en el bautizo de la hija de los duques de Huéscar

Sin duda esta primavera está siendo la de Inés Domecq y su firma The IQ Collection. Desde que doña Letizia escogiera una de sus prendas, un mono blanco de volantes, para asistir a la inauguración de FITUR, han sido muchas las españolas que han apostado por ella para sus diferentes looks de invitada. Entre ellas, destacan Paz Vega, Sofía Palazuelo o María García de Jaime, quienes curiosamente escogieron el mismo diseño para el bautizo de sus hijas. La última en sumarse a la lista ha sido Eugenia Martínez de Irujo, quien este fin de semana ha asistido a la gala de los Premios Diversa 2021 con una falda que había estrenado su hija Cayetana a finales de mayo. Pero no resulta extraña esta coincidencia ya que madre e hija han protagonizado anteriormente otras conexiones de estilo.

La falda de Eugenia Martínez de Irujo que lleva el nombre de su hija

El diseño en cuestión es un modelo midi con detalles de bordados florales multicolor que ha combinado con una blusa cruzada de manga larga en color blanco, sandalias de cuña marrones con estampado en la suela y un cinturón ancho con flecos. La falda, que dispone de una cremallera lateral, forma parte de un conjunto que se completa con un top de algodón blanco decorado por los mismos bordados, que incorpora unos volantes en los tirantes. Un dos piezas bautizado como "Cayetana" y que, precisamente, su hija llevó al bautizo de Rosario -hija de los duques de Huéscar- en su versión en color rojo.

El total look rojo que conquistó a Cayetana Rivera

A diferencia de Eugenia, su hija llevó el conjunto completo, en su caso compuesto por una falda midi acampanada y un top de tirantes con detalle de volantes, ambas en color rojo y decoradas con bordados azules geométricos, las cuales combinó con unas sandalias rojas de plataforma con pulsera atada al tobillo (el truco que más repite para llevar taconazos de la forma más cómoda). Un bolso bandolera de color crema con asa de cadena y un chal satinado en color tierra, con flecos en los extremos, completaban su estilismo, así como la reglamentaria mascarilla.

Una prueba más de que madre e hija comparten gustos similares en lo que a cuestiones de moda se refiere, si bien cada una sabe mantener su estilo único y personal. De hecho, la mascarilla que Eugenia ha llevado a los Premios Diversa, es la misma que lucía su hija en el bautizo, un modelo de tela en color blanco decorada por el doble dibujo de una geisha, dispuesto simétricamente a ambos lados de la misma





