Bautizo de la hija de los duques de Huéscar Un conjunto de Inés Domecq con su nombre, la elección de Tana Rivera para ir a juego con su madre Mientras que una de ellas opta por un vestido estampado de Jorge Vázquez, la otra lo hace por un original diseño de The IQ Collection

Hace justo una semana fuimos testigos de una de las bodas más esperadas del año, el enlace entre Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini en el Palacio de Liria, enclave que ya es tradición en la Casa de Alba. Fue allí donde pudimos ver, entre otras cosas, los mejores looks de los invitados al enlace, entre los cuales Cayetana Rivera destacó y dejó a todos deslumbrados posando ante las cámaras junto a su madre Eugenia Martínez de Irujo, ambas con un look 'made in Spain'. Cayetana, en esta especial ocasión con motivo del enlace de los condes de Osorno se decantó por un vestido en tul de plumetti en color azul bebé firmado por la célebre diseñadora Teresa Helbig. Hoy, vuelven a coordinarse con moda española durante el bautizo de la hija de los duques de Huéscar.

Hoy 29 de mayo, los focos están puestos en Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart. Tras aplazar el bautizo de su hija Rosario con motivo de la pandemia (tendría que haberse celebrado hace siete meses), ha llegado del momento de que la futura duquesa de Alba reciba el sacramento en la parroquia de San Román, iglesia a escasos metros del palacio de Dueñas, en Sevilla.

Cayetana Rivera sorprende con un llamativo conjunto que lleva su nombre

A este evento solo han podido acudir los familiares y amigos más cercanos, entre los que se encuentra la única hija de Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Rivera, quién ha lucido un diseño rojo anaranjado de corte midi con detalles geométricos bordados en azul de la firma The IQ Collection de Inés Domecq, un conjunto de falda y top (que se puede confundir con un vestido) de la colección Summer Collection llamado 'Cayetana Rojo', que casualmente comparte el nombre con ella. Lo combina con un chal en color tierra que utiliza para entrar a la iglesia y sandalias de plataforma con tacón ancho y tiras anchas cruzadas.

Madre e hija acuden a juego y llenas de color al bautizo

Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo acude al evento con un vestido de estampado geométrico con manga larga (375 euros), firmado por el diseñador gallego Jorge Vázquez. Lo ha acompañado de un bolso de mano en color rojo y sandalias negras de plataforma. Madre e hija posan abanico en mano, un complemento muy andaluz ideal para las altas temperaturas que ya se han instalado en la capital hispalense. También llaman la atención sus mascarillas a juego, de inspiración oriental de la firma Kausi. Destaca el hecho de que ambas lucieron los mismos tonos en diferentes diseños, una técnica muy adoptada por las royals en cuanto a términos de moda para este tipo de eventos.