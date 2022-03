Dos bautizos, una diseñadora: la conexión de estilo entre María García de Jaime y Sofía Palazuelo

Hoy es un día de lo más especial para María García de Jaime y Tomás Páramo que, dos meses después de dar la bienvenida a su segunda hija, Catalina, celebran su bautizo rodeados de amigos y familiares. Muchos de los looks de los asistentes, como el de las hermanas Pombo o Victoria Federica de Marichalar, demuestran estar al día con las tendencias del momento y, sin embargo, ha sido el de la mamá protagonista el que más ha dado que hablar. La influencer ha elegido un vestido con patrones geométricos y hombreras marcadas con el que muchos han tenido un déjà-vu... ¿Se lo has visto a alguien antes? No, pero casi. Esta es la fuerte conexión de estilo con la que tanto María García como Sofía Palazuelo confían en los dotes para el diseño de Inés Domecq.

La firma de Inés Domecq es ya un triunfo entre las españolas de moda

El que ya es uno de los matrimonios más famosos de las redes sociales a nivel nacional hoy está de celebración. María García de Jaime y Tomás Páramo han citado a sus seres queridos en la Iglesia Virgen de la Paz, de Alcobendas, para bautizar a su pequeña Catalina. Y, claro, teniendo en cuenta la fuerte repercusión que la influencer tiene en términos de moda, sus miles de seguidores esperaban el momento de averiguar qué estilismo habría elegido. Y... ¡sorpresa! Tal y como hizo Sofía Palazuelo en el bautizo de su hija, María también ha caído rendida ante The IQ Collection, la firma de Inés Domecq que más está dando que hablar en los últimos meses.

Si bien no se trata del mismo diseño, sí que cuenta con denominadores comunes de gran importancia. De entre ellos, los protagonistas hombros marcados en forma de cuadrado, encargados de aportar el más especial de los toques a cualquier diseño común. Mientras que la duquesa de Huéscar se ciñó a su estilo clásico a través de un color lino con sandalias en ante color teja, María García de Jaime arriesga (y gana) con un patrón geométrico tipo troquelado en el bicolor estrella. Otra cualidad que ambos comparten es el elegantísimo largo midi con bajo acabado en forma de volante. ¿Estamos ante la nueva firma por excelencia de las invitadas españolas? Porque, de momento, todo apunta a que sí.