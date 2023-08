Las 5 curiosidades de Samadhi Zendejas, compañera de William Levy en 'Vuelve a mí'

Una de las telenovelas que más expectación está levantando entre el público es Vuelve a mí, y eso que aún está en plena grabación y que todavía no hay fecha para su estreno. Algo que no es de extrañar cuando uno descubre quién es el protagonista de esta nueva ficción: William Levy. Como ya es habitual, todo proyecto en el que está involucrado el galán cubano genera un gran interés en su legión de seguidores que enloquecen por seguir cada uno de sus pasos. Y quien se le acerque se convierte objeto de todas las miradas, como le ha ocurrido a Samadhi Zendejas, su pareja en esta ficción de la que vamos a contarte todo sobre su vida y su trayectoria frente a las cámaras.

Qué podemos esperar del regreso de 'Betty, la fea' con su reparto original 20 años después

Todos los detalles de las vacaciones de Carmen Villalobos ('Café con aroma de mujer') y su novio por Europa

En Vuelve a mí, su primer papel como protagonista, Samadhi se mete en la piel de Nuria, una mujer de escasos recursos que comienza una relación con Braulio (William Levy) sin saber que es uno de los dueños de la empresa donde trabaja para poder mantener a su hijo y a su hermana. Las vidas de los personajes principales se empiezan a entrelazar tras el trágico secuestro de Andrés (André Sebastián González), el hijo de la joven.

Samadhi y William, en el foco de todas las miradas

Tal es la química que desprenden los actores en pantalla, que ya hay quien ha afirmado que habría traspasado el set de grabación y que Samadhi y William estarían manteniendo un romance, según apuntaba la revista mexicana TVNotas el pasado mes de junio tras ser captados cenando en un restaurante. Las especulaciones crecieron aún más al observar la complicidad que el protagonista de Montecristo y la intérprete de Mujeres asesinas tienen, tanto dentro como fuera del plató, y después de las publicaciones sobre desamor que hizo hace unas semanas en su perfil Elizabeth Gutiérrez.

La intérprete de Pesadilla Íntima no se ha manifestado al respecto, pero el equipo de relaciones públicas de la actriz mexicana sí ha declarado que ella está ajena a la polémica y centrada en su faceta profesional. "Samadhi está enfocada en el proyecto", aseguraban a la revista ¡HOLA! Américas. El intérprete cubano también se pronunciaba a finales de julio con un mensaje en el que dejaba claro a quién pertenece su corazón. "Mi gente... solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere", aclaraba rotundo.

Al igual que hace la artista, nos enfocarnos ahora en su trayectoria como actriz. Con apenas 28 años, Samadhi ha formado parte de algunas de las series más populares de los últimos años, un hecho que no ha sido fruto de la casualidad, sino de la constancia y del esfuerzo. Su versatilidad interpretativa parece no tener límites. En los últimos años, la joven artista ha sorprendido al público dando vida a personajes completamente opuestos entre sí lo que le ha llevado a convertirse en uno de los talentos más camaleónicos de su generación.

La bella intérprete comenzó su carrera siendo una niña, sus primeros trabajos frente a una cámara fueron en anuncios, aunque no fue por vocación, como sí tenían sus hermanos pequeños, sino que todo comenzó de manera fortuita. "Empiezo a acompañar a mis hermanos a hacer audiciones, yo era como la hermana fan", reconocía en una entrevista para el programa Pinky Promise.

Una niña prodigio

Su debut televisivo fue con apenas 12 años como extra en la serie cómica María de todos los Ángeles. Algo que no buscó y que sucedió por sorpresa. Mientras esperaba a sus hermanos en los pasillos de Televisa, un director de casting le ofreció participar en un proyecto. "Una vez los llevé al Centro de Educación Artística (CEA) y yo estaba en los pasillos, me encantaba ir, me encantaba charlar y me invita uno de castings", explicaba la intérprete de La sombra del pasado.

Así comenzaba su carerra. Tras esa breve aparición, Samadhi se sumaba al programa educativo interpretativo de la compañía. Pocas semanas más tarde obtenía su primera gran oportunidad en la novela infantil Atrévete a soñar. Interpretaba a Amaya Villalpando, amiga de Patito (Danna Paola) e integrante del grupo de "Las Populares", un papel por el que lograría el reconocimiento del público y el primer premio de su carrera: un TvyNovelas como artista revelación femenina. "Estuve literal un mes en el CEA, hago mi primera audición (…) yo llegué súper nerviosa, llegué al casting de fan, llegué y dije '¿Qué es esto? Es un paraíso para mí'", relataba emocionada.

Su primera audición no fue un momento sencillo para ella, confesó a los directores que no le gustaba cantar ni bailar, por lo que les pidió que se dieran la vuelta, la filmaran y se acabara todo .Pero eso no fue el final sino el principio del camino: "Grabaron, me meten al taller y me dan un personaje (…) ahí empecé, empezó la aventura. Realmente no sabía si la actuación era lo que me gustaba hacer, si era mi pasión, pero entré, como que la vida me fue llevando", aseguraba.

Después vendrían otros proyectos como varios capítulos de La Rosa de Guadalupe o el programa Como dice el dicho, el formato de ambos proyectos consistía en contar una historia diferente por episodio. El mundo de la actuación es complicado, no encontraba su camino y, en 2015, tras una mala racha, decidía abandonarlo por un tiempo. Samadhi llegó a mudarse a Estados Unidos donde trabajó como camarera.

Un golpe de suerte

Pero en 2017, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla definitivamente, llegó el papel que la lanzaba a nivel internacional: el de Jenni Rivera en su versión adolescente para el biopic Mariposa de Barrio. "Me salí de la actuación, no quedaba en nada, yo tengo que trabajar de algo, me fui a Los Ángeles a trabajar de mesera, estuve un año trabajando, después vine a México y empecé a estudiar arquitectura de diseño de interiores y me llega el personaje de Jenni Rivera", contaba.

Después de ese éxito, un años después ,era elegida para completar el elenco de la serie Falsa Identidad a la que vez que grababa la tercera temporada de la ficción mexicana Rosario Tijeras. Recientemente se sumaba a las plataformas digitales con la La Mujer del Diablo. Después de mucho trabajo, Samadhi está atravesando un dulce momento profesional y se enfrenta ilusionada a un gran reto: su primer papel como protagonista en Vuelve a mí.

"Nuria es un personaje que llevo luchando desde el 2021 audicionando con esperanza que llegue a sus casas y sea algo con lo que ustedes conozcan un pedacito de mí", confesaba recientemente Samadhi Zendejas en su perfil. Además añadía que "es un personaje hermoso con toda su complejidad. Es un personaje que añoraba con la única intención: tocar tu corazón". Un texto que finalizaba con su filosofía de vida: "persistir, insistir, resistir".

Mantuvo una breve relación con Alejandro Speitzer, ex de Ester Expósito

En lo que respecta a su vida sentimental, la actriz siempre ha sido muy discreta en lo que relacionado con sus relaciones personales.La intérprete de Esperanza del corazón mantuvo una relación con Alejandro Speitzer, con quien trabajó en Atrévete a soñar. "Yo era su fan, tenía fotos de él en mis cuadernos. Fue mi primer novio, mi primer beso, mi primer amor", confesaba en noviembre de 2020 durante una entrevista con el programa Tu night.

Participó en Así se baila con su hermano

En 2021 se la relacionó sentimentalmente con Lorenzo Méndez, su compañero en el reality show Así se baila, donde la actriz participó con su hermano Adriano como pareja, curiosamente es el programa donde conoció a William Levy ya que formaba parte del jurado. Los rumores sobre un supuesto romance entre los dos concursantes fueron difundidos por medios digitales, aunque nunca fueron confirmados por ninguno los protagonistas.