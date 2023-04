¿Qué ha pasado entre William Levy y Mercedes Milá? La polémica de la que todo el mundo habla

Hace apenas unos días, Mercedes Milá se reencontraba con William Levy en Madrid y se fundían en un cariñoso abrazo. La presentadora catalana de 72 años acudía a la première de Montecristo (Movistar+), la nueva miniserie protagonizada por el actor cubano (42) basada en el clásico de Alejandro Dumas. Allí se volvían a ver las caras y quedaba patente una vez más la química que hay entre ellos, siempre hablando de una bonita amistad.

No son íntimos, ni mucho menos, y cada uno hace su vida por su lado. De hecho, no se veían desde que el pasado verano ella le entrevistara a él en un especial para la plataforma de Telefónica que dio mucho que hablar. Sobre todo, por la fascinación abierta y declarada que el galán de telenovelas provocaba (y genera) en la veterana comunicadora. Entonces, ambos se subieron al escenario del madrileño Teatro Pavón y delante de un público donde había alrededor de unas 400 fans enfervorecidas del intérprete.

En aquel programa especial convertido en evento, Milá se mostró muy efusiva y más que cercana con su nuevo ídolo, lo que precisamente ha suscitado ahora la polémica ocho meses después de que se emitiera por televisión. Le preguntaban por ello a William Levy, poniendo sobre la mesa qué hubiera ocurrido si es un hombre quien se muestra así de fogoso con una mujer. La respuesta del actor nacido en La Habana fue tajante: "Va preso ¿o no?".

"Entonces, vamos mal. Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo y nos llevamos muy bien", añadía para dejar claro que la relación entre ellos es óptima. "Es normal que me abrace y no puedo decir que me sentí acosado sexualmente", sentenciaba en declaraciones a El Mundo.

Seguidamente, al protagonista de Café con aroma de mujer le comentaban sobre las 'quejas' de Mercedes hacia él porque ya no le escribía mensajes. El intérprete declaraba entonces que "tengo problemas y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más, sino mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se enfada si no la llamo. Si se molesta, es su problema".

Unas palabras que para algunos suponían un ataque o crítica de William Levy hacia la periodista, aunque él se encargaba de apostillar que "Mercedes es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida", zanjaba.

La reacción de la presentadora tras el revuelo no se hizo esperar, compartiendo un mensaje en su perfil público donde se dirigía directamente a la estrella latina: "Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines en los que hablases mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí mil veces y no lo has hecho", manifestaba la que fuera conductora de Gran Hermano.

"Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, besos, coquetear contigo y no pasó nada. Tienes toda la razón del mundo", concluía en el vídeo que había grabado, en el que no solo daba su opinión sobre este asunto sino que alejaba también cualquier atisbo de un ambiente tenso entre ellos.

