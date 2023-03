La importante celebración que ha unido de nuevo a William Levy y Elizabeth Gutiérrez

“Amo mi vida”. Con esta expresiva frase Elizabeth Gutiérrez, mujer del actor cubano William Levy, resume el momento personal en el que se encuentra. Los dos juntos han celebrado una ocasión muy significativa, el cumpleaños de su hijo Christopher, que tiene ya 17 y es la viva imagen de su padre. “Festejando a nuestro chico favorito. Feliz cumpleaños mi amor… estamos orgullosos de ti y te queremos mucho, papi. Traes felicidad a nuestras vidas, siempre tendrás a tu familia animándote, siempre seremos tu número uno, ¡aficionados!” escribe su madre. Tiernas palabras que terminan con un “te quiero”, al que él responde de igual manera. En la imagen, claro, no podía faltar su otra hija Kailey, de trece años.

VER GALERÍA

William también compartió unas palabras junto a una imagen en la que se le ve con Christopher cuando era un bebé durmiendo sobre su pecho. “¡Hace 17 años! Feliz cumpleaños a mi campeón. Te quiero mucho, papi. ¡Estoy tan orgulloso de ti! Dios te bendiga siempre y te cuide. Y que nos dé mucha salud siempre. Te amo” pone.

El actor, protagonista de uno de los éxitos televisivos de los últimos años Café con aroma de mujer, y su esposa tratan de mantener su relación en privado, aunque a través de sus perfiles muestran, como ha ocurrido en esta ocasión, pinceladas de su vida. A principios del año 2022 un mensaje del actor hacía saltar las alarmas acerca de una posible separación, aunque poco después de publicarlo decidía eliminarlo. “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación” escribió el artista.

VER GALERÍA

La actriz estadounidense de origen mexicano no ha dejado de defender al artista en unos meses marcados por la incertidumbre. En octubre del pasado año, ella se pronunciaba acerca de cómo en los matrimonios surgían diferentes momentos a los que había que hacer frente. "No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", reconocía. En esa misma época se les vio juntos en España visitando una bodega, lo que hizo surgir comentarios acerca de una reconciliación. Ante los comentarios de sus seguidores, Elizabeth publicaba un enigmático mensaje que decía, "siempre de frente", dejando claro que no tiene nada que esconder con el padre de sus hijos, a pesar de lo que pudiese haber ocurrido entre los dos, con tal de proteger a los suyos. Aunque sin hablar sobre su situación sentimental, es frecuente que ambos compartan encuentros, sobre todo con sus hijos, en los que siempre muestran una imagen cordial.

William Levy, de 42 años, no deja de levantar pasiones desde su aparición en uno de los títulos más vistos de los últimos años, Café con aroma de mujer. El intérprete arrasó en audiencia con una historia que se puede seguir viendo en Netflix y tras la que no ha dejado de trabajar. Ha rodado Montecristo en España y participa también en La Tempestad, donde interpreta a Damián Fabré un capitán de pesquero. En este título participa además el actor español Iván Sánchez y Ximena Navarrete (Miss Universo 2010).