Laura Londoño ('Café con aroma de mujer') habla claro sobre William Levy

Laura Londoño, la gran protagonista de Cafe con aroma de mujer, se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a su personaje de Gaviota en la serie del momento. La actriz y modelo colombiana, de 35 años, ha vivido una gran aventura en el último programa de Jesús Calleja, pero a diferencia de lo que suele suceder, ella ha sido la gran anfitriona de este recorrido por la selva del Amazonas y otros de los rincones más sorprendentes de este país del que es oriunda.

-El nuevo proyecto en España de Laura Londoño, la actriz de 'Café con aroma de mujer'

VER GALERÍA

Mientras recorrían los cafetales de la Hacienda Venecia, uno de los escenarios de esta serie y el lugar donde se produce uno de los mejores cafés del mundo, el Parque Nacional de los Nevados en 4x4 y se daban un baño termal a los pies del volcán Nevado del Ruiz, Londoño se ha sincerado sobre alguna de las grandes incógnitas que rodean a la serie cómo la relación con su coprotagonista Wlliam Levy. Sobre ellos han circulado rumores de todo tipo, tanto de que pudiera existir una relación entre ambos hasta de que había cierta tirantez en momentos del rodaje, Jesús Calleja ha querido ahondar en qué hay de verdad sobre todas esas especulaciones que ella no ha tenido inconveniente en responder.

-¿Qué deportes practica William Levy para tener un cuerpo diez?

Laura Londoño afirmó que era consciente de lo mucho que se había hablado de su relación y aunque reconoce que William Levy es un hombre "muy atractivo" no ha podido evitar tomarse a broma los rumores de que mantengan un romance en secreto. En cuanto a las especulaciones que surgieron porque hubiera cierta tirantez, la actriz no lo negó, pero sin darle mayor importancia porque es algo normal que puede ocurrir en cualquier set. "Ocho meses es mucho tiempo de grabación con mucha convivencia", señaló, dando a entender que sí existieron algunos roces o momentos de tensión. "Había escenas que peleábamos. De decir 'No aguanto a este tipo' y él no aguantarme a mí. 'Gaviota' es un personaje muy fuerte entonces de pronto él pensaba que hacía cosas de ella que no debía hacer; o él hacía cosas como agarrarla y yo le decía que ella '¡No me agarres!'. Discusiones normales que le decía 'Es que Gaviota no se dejaría agarrar así", reconoce. Pero como ya dijo en ¡HOLA! su relación con Levy es buena: "William es una persona muy noble y muy divertida. Nos queremos mucho y mantenemos una relación muy linda".

-Las seis curiosidades de 'Café con aroma de mujer' que quizás no conoces y te sorprenderán

VER GALERÍA

La historia de amor de Sebastián y Gaviota, interpretados por William Levy y Laura Londoño, ha enamorado a millones de seguidores en todo el mundo, pero lo cierto es que en la vida real Londoño es inmensamente feliz con la bonita familia que ha formado junto a su marido, el cineasta Santiago Mora, y sus hijas, Allegra, de tres años, y Mikaela, de uno. Y por su parte, Levy, el actor de origen cubano, es padre de dos hijos Christopher y Kailey, de 15 y 11 años respectivamente, de su historia de amor de dos décadas con la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, con quien puso fin a su unión a comienzos de 2022, pero con quien se le ha visto unido en los últimos meses.

-Elizabeth Gutiérrez defiende a William Levy en medio del revuelo por su posible ruptura