El nuevo proyecto en España de Laura Londoño, la protagonista de 'Café con aroma de mujer'

Laura Londoño, protagonista de Café con aroma de mujer, tiene nuevo proyecto televisivo en España. Después de triunfar en nuestro país gracias a Netflix y tener millones de fans repartidos por todos los rincones del mundo, la actriz será una de las invitadas de Planeta Calleja, el programa de Cuatro presentado por Jesús Calleja. "¡Mi nuevo amigo que me inspira con su trabajo y su manera de vivir. ¡Quiero unas alas así! Gracias por traerme de nuevo al lugar donde fui feliz (y lo sigo siendo)", ha escrito la intéprete en sus perfiles sociales junto a un vídeo en el que sale junto al presentador, muy contento de haber vivido esa aventura en la que han podido disfrutar de los famosos cafetales de Colombia.

"Estoy en Colombia con Laura Londoño, protagonista de la serie Cafe con Aroma de Mujer, rodando un Planeta Calleja en los mismos escenarios naturales donde se hicieron los rodajes, aunque por delante nos espera una pedazo aventura, desde la selva a los glaciares", escribió Jesús en sus perfiles sociales, tambiém muy emocionado de poder entrevistar a la actriz que ha triunfado en nuestro país. Y aunque todavía no hay fecha de estreno del programa, los espectadores podrán ver a la intérprete por los diferentes parajes colombianos, todo un "sueño cumplido" para ella. "Planeta Calleja, planeta Tierra y planeta Londoño haciendo de las suyas de aventura en aventura, (tal como me encanta), hoy desde el Nevado del Ruiz, Colombia", escribe desde sus perfiles sociales junto a varias fotografías de paisajes, lugares que también pudo disfrutar su marido y sus dos hijas.

Además, Laura ha compartido con todos sus seguidores algunos de los momentos que ha vivido durante el rodaje del programa, donde no se ha olvidado en ningún momento de lo que es ser madre. De hecho, entre plano y plano la actriz ha disfrutado de Allegra, de 3 años, y Mikaela, que cumplirá uno en febrero, e incluso ha hecho referencia a una de las artistas más importantes de nuestro país, Rigoberta Bandini. "Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix", ha escrito junto a un vídeo en el que sostiene a las dos pequeñas, que no paran de reír a cámara. Pero no solo eso, también ha teniido tiempo para bromear junto al presenador: "Sueños amazónicos, Jesús, ¿cuántos invitados se te han dormido en las piernas? ¡Que afortunada soy! Gracias a mis fotógrafos, camarógrafos y aventureros", ha escrito con una foto en blanco y negro en la que ambos salen dormidos.

En una reciente entrevista con ¡HOLA! Laura ha confesado además que una de las ilusiones que ha tenido siempre es venirse a vivir a nuestro país, ya que es una enamorada de la capital. "Me encantaría vivir en España, es mi sueño. Ya me veo con mis hijas en Madrid. Siento que es una ciudad en la que estaría inmensamente feliz. No descarto comprar una casa aquí", ha dicho la actriz.