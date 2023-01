William Levy desvela el motivo por el que le pidió a Elizabeth Gutiérrez que ocultara su primer embarazo

William Levy es el hombre de moda. Desde que su papel como Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer lo lanzara a la fama mundial, se ha convertido en el centro de todas las miradas y cada paso que da es observado muy de cerca por sus millones de seguidores ávidos por saber más sobre su ídolo. Cuando pensábamos que ya conocíamos todo acerca del galán del momento, nos ha sorprendido con unas sinceras declaraciones en las que ha explicado cuál fue el motivo por el que le pidió a su pareja, Elizabeth Gutiérrez, que mantuviera en secreto su primer embarazo.

El protagonista de Montecristo suele ser muy discreto en todo lo relacionado con su vida privada pero, recientemente, se ha a abierto como nunca en la docuserie Mi vida (Canela TV), donde ha recordado, no solo sus inicios en el mundo de la interpretación y del modelaje, sino también ha abordado temas tan personales como el de su papel como padre.

El protagonista de Triunfo del amor ha relatado episodios de su vida poco conocidos hasta ahora. Si bien es sabido que la historia de amor entre William y Elizabeth comenzó en 2003, pocos saben los detalles que acompañaron a la dulce espera de Christopher, su primer hijo, quien actualmente tiene 16 años. Al hablar del instante en el que la actriz se quedó embarazada, el artista ha recordado cómo esa noticia consiguió conmoverlo.

Uno de sus mayores sueños en ese momento era el de convertirse en padre y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por darle la mejor vida a su futuro bebé. "Elizabeth y yo estábamos buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada", ha desvelado, admitiendo que su situación económica no era muy boyante en ese momento y que andaban algo justos. "Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro, que era lo primero que estaba haciendo. Yo ganaba creo que 120 dólares el fin de semana", ha añadido.

Pero el dinero no era impedimento suficiente que pudiera competir contra su amor y con su gran deseo por lo que "le digo a ella: 'Tengamos al niño porque me gustaría que alguien me diga papá’", ha recordado emocionado. "Tranquila, tengamos a este bebé, yo tendré que hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que trabajar dos veces al día, dos trabajos, lo hago, no pasa nada", ha rememorado.

Por aquel entonces, tanto William como Elizabeth buscaban sus primeras oportunidades en el mundo de la interpretación. Ambos consiguieron una plaza para presentarse a una audición en la que habían depositado todas sus esperanzas. "Fuimos a Miami a un casting que estaban haciendo en Venevisión en aquel entonces", ha narrado. Era un paso muy importante para ambos y la intérprete de Acorralada dudaba si desvelar en la prueba que esperaba un bebé por lo que pidió opinión a su pareja.

William le dio un importante consejo para que sus planes profesionales no dieran al traste. "Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y me dijo: '¿Qué le digo, que estoy embarazada?'. Le dije: 'No, no les digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo… Tú escóndelo hasta donde se pueda esconder esa barriga'", ha reconocido entre risas al recordar aquel momento, desvelando el motivo que había detrás de la petición de que lo ocultara.

Por fortuna para la joven pareja, que en aquel entonces rondaba los 26 años, lograron pasar el casting y los dos consiguieron el papel al que se habían presentado. Eso sí, poco después se vieron obligados a revelar que Elizabeth estaba esperando un hijo, ante lo que la productora tuvo una respuesta muy positiva y hasta modificaron el guion para que su personaje saliera embarazada.

A partir de entonces, William y Elizabeth no han parado de trabajar. "Y ya nos seguimos, ha hecho su carrera y yo he hecho mi carrera, ha sido una cosa muy bonita…", ha reconocido orgulloso, antes de desvelar el nombre de aquel proyecto que marcó su inicio en el mundo de la televisión. "Ahí fue mi primer trabajo como actor, la primera novela que hice acá se llamó Olvidarte jamás", ha explicado. Ese fue el comienzo de una carrera ascendente, labrada con mucho esfuerzo, que le ha llevado a convertirse en la gran estrella que es a día de hoy.