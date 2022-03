Gigi Hadid desvela el truco para disimular su embarazo y ¡lo podrás copiar!

Las celebridades cada vez se abren más en cuanto a lo que el embarazo se refiere, una forma de romper con los estereotipos que en tantas ocasiones idealizan ese momento de la vida gracias a su influencia global. La propia Katy Perry llegó a sincerarse sobre el malestar físico que sentía al poco de anunciar que esperaba su primer hijo con Orlando Bloom. Ha sido Gigi Hadid quien ha recogido el testigo de la cantante aclarando (en su caso confirmando) algunos tópicos. De hecho, llegó a hablar sobre los antojos -tan típicos para algunas-, que en su caso se centraron en los bagels, un bollo que no ha faltado ni en su día a día ni en su propio pastel de cumpleaños. Es más, la modelo ha confesado en una entrevista online con Sophia Roe cómo se las había apañado para mantener sus cambios físicos en secreto -sí, incluso en sus últimos looks de street style como los que llevó en París bajo estas líneas- cuando una fan quiso saber por qué apenas se le notaba la clásica barriguita.

Gigi, tan natural como siempre -una de las cualidades de la modelo que más aprecian sus fans-, no tuvo ningún problema en admitir que tanto la ropa que escogía, como los ángulos, habían sido claves a la hora de llevar el embarazo de una forma muy discreta. Incluso a día de hoy en las videollamadas que ha estado atendiendo siempre con sudaderas anchas, camisas o, en el caso de su encuentro virtual de esta semana, un mono oversize. "De lado es una historia distinta", confesó la maniquí, dejando claro que, por mucho que frontalmente la vista pudiera ser engañada mediante anchuras sueltas de sus prendas, el perfil es más difícil de camuflar.

Un primer trimestre discreto

Cuando la modelo y Zayn Malik conocieron la noticia no se lo dijeron inmediatamente a sus fans, aunque con el tiempo se hicieron con un amuleto para mantener alejados a los haters. De hecho, Gigi se encontraba inmersa de lleno en la Fashion Week, lo que significaba que, en su agenda, los viajes a las capitales de la moda se estaban sucediendo con una diferencia de apenas semanas. Sin embargo eso no impidió que pudiera trabajar desfilando tan profesionalmente como en otras ocasiones. Si la propia maniquí no hubiera dado la noticia, y más teniendo en cuenta el confinamiento, sus fans podrían haber estado sin descubrirlo hasta que hubiera estado muy avanzado el embarazo. Y es que en un primer momento, y más en el caso de las madres primerizas, tarda en notarse la tripita, que suele hacer acto de presencia pasado el primer trimestre, alrededor del cuarto mes.

Otros trucos para ocultar el secreto

El de Gigi sería uno más que añadir a la lista de trucos de estilo utilizadas por las celebridades para no revelar la noticia antes de tiempo (es siempre recomendable dejar pasar los primeros meses antes de contarlo por si surge alguna complicación). Podemos recuperar a Katy Perry ya que también hizo del dress code su cómplice al principio de su etapa premamá. Son también muy curiosos los casos de las royals. No podemos olvidar que, antes de que Meghan Markle y el príncipe Harry revelaran que su familia iba a crecer, los vestidos negros, bolsos de mano y hasta carpetas cruzadas por delante de la tripa eran los elementos más comunes de sus apariciones públicas.

