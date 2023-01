María Pombo: 'Ha sido un embarazo muy buscado, pensaba que no iba a volver a ser madre por mi enfermedad'

María Pombo, de 28 años, se ha sincerado sobre su próxima maternidad. Tras confirmar lo que era un secreto a voces, la 'influencer' ha dado numerosos detalles de su estado. "Estoy de 14 semanas, hago 15 semanas el domingo, y la fecha probable de parto es el 16 de julio", ha dicho en un directo con sus seguidores. La noticia de su embarazo se filtró el pasado XX de noviembre, cuando asistió a La Resistencia y mostró las fotos de su teléfono móvil. En ese momento, según ha contado, ni se acordaba que se había hecho un test, pues era todo muy reciente, y mucho menos que se hubiera hecho una foto con él. Pero lo hizo. "Yo no me di cuenta y me fui a dormir tan tranquila, pero a la mañana siguiente mis amigas me mandaron el vídeo de TikTok y me empezó a llamar todo el mundo", ha recordado.

La madrileña tan solo se lo había contado a sus padres y a sus hermanas, pues esta vez quería anunciarlo un poco más tarde. ¿Por qué? "Porque quería asegurarme de que todo estuviera bien porque estaba embarazada de muy poco y estoy diagnosticada de esclerosis múltiple", ha explicado. Cuando se quedó embarazada de Martín, María no sabía que padecía esta enfermedad, pero ahora lleva tres años tomando medicación y le asaltaron las dudas. "¿Y si me afecta, si se interrumpe o si me da un brote?".

Para quedarse más tranquila, acudió al neurólogo que le dijo: "María, ahora estás completamente cuidada por tu bebé, la mejor medicación es tener un bebé dentro". Estas palabras calmaron su nerviosismo, ya que además puede seguir tomando su medicación sin ningún problema. "Mi primer brote de esclerosis me dio hace tres años. Fue justo cuando me quedé embarazada, por la alteración de hormonas, entonces he estado preocupada y me ponía nerviosa", ha señalado. Por ahora, se encuentra bien y cruza los dedos para seguir así. "Los momentos críticos son cuando te quedas embarazada y cuando das a luz. Espero que no me de ningún brote. Y si me da pues a pasarlo, no hay mucho más. Si te da un brote pueden pasar muchas cosas, que pierdas visión, que te quedes ciega durante unos días, que no sientas el cuerpo, que tengas hormigueo...", ha añadido.

María también ha confesado que este segundo embarazo ha sido muy buscado, tanto, que llegó a sentir miedo por si no lograba ser madre de nuevo. "Con Martín fue a la primera y yo pensaba que era muy fértil. Ahora pensaba que iba a ser igual y no. Así que me agobié y pensaba que no iba a volver a ser madre por la enfermedad, por la medicación... fueron meses en los que tuve ataques de ansiedad", ha lamentado. La 'influencer' considera que se trata de un tema muy delicado y que es mejor no preguntar a una mujer sobre este tema. Finalmente, ha logrado su sueño y cree que "todo sucede en el momento en el que tiene que suceder".

Ahora están muy felices, intentando encontrar el nombre perfecto para su bebé, que todavía no saben si será niño o niña, algo. "En mi primer embarazo me moría por una niña, no concebía tener un niño, y ahora que he visto lo que es un niño, que está totalmente enamorado de mí y que tenemos una conexión tan especial, me da igual que sea niño o niña, solo quiero que venga sano, que venga bien", ha asegurado.

La 'influencer' está teniendo un embarazo muy bueno. Tan solo ha tenido mucho sueño y alguna náusea por la noche y por la mañana. Sus antojos son la Coca-Cola y el chocolate y ya tiene tripa. Además, "me está aumentando mucho el pecho", ha dicho. Volverá a ponerse en manos del equipo de Bmun para el parto y ha dejado claro que no optará por la lactancia materna sino por el biberón. Y si todo va bien, tendrá más hijos, pues su deseo es tener familia numerosa. "Tres hijos es lo perfecto", ha afirmado.

También ha pensado en los padrinos del bebé. Serán su cuñado José Castellano y su hermana Marta Pombo. Como anécdota ha contado que la primera que descubrió su embarazo fue su gran amiga María García de Jaime en la fiesta Glow Filter, celebrada el pasado 8 de noviembre. Le preguntó si estaba con la regla y María respondió que no. Se dio cuenta entonces de que llevaba varios días de retraso y a la mañana siguiente, cuando se hizo el test, se llevó una gran alegría, al igual que su marido, Pablo Castellano.

