Mercedes Milá cumple otro de sus sueños tras conocer a Laura Londoño, de 'Café con aroma de mujer'

Hace unos meses, Mercedes Milá cumplía uno de sus sueños: conocer a William Levy, actor de 42 años de la famosa serie Café con aroma de mujer. Pero no solo eso, sino que también le entrevistaba. Un hecho que luego ella enmarcaba en su perfil público: "Sucedió como había soñado y como lo habían soñado las cientos de fans de William Levy, que invitamos a presenciar la grabación de una entrevista joya"

"Y digo joya porque eso significó para mí", escribía en su día. Meses después, lo imposible ha vuelto a hacerse realidad, y Mercedes Milá ha tenido de nuevo un encuentro con otro de los actores de la telenovela, esta vez con una de sus protagonistas, Laura Londoño.

Mercedes Milá ha querido felicitar de una forma muy especial la Nochebuena y la Navidad. Y lo ha hecho con las fotos del día en el que conoció a la actriz Laura Londoño. En las imágenes aparecen la presentadora -muy feliz y sonriente en el medio-; a su derecha la intérprete de Café con aroma de mujer; y, a su izquierda, su hermano, el periodista Lorenzo Milá.

Sin revelar la fecha en la que se produjo el encuentro, la presentadora ha descrito cómo fue: "Qué poco me esperaba yo abrazar a Laura Londoño y decirle: 'Qué alegría Gaviota poder agradecerte en persona lo felices que nos has hecho'. Ese abrazo se lo debo a María Ruiz y Jesús Calleja que la conocieron y trabajaron con ella en Colombia para grabar un Planeta Calleja en el Eje Cafetero. ¡Sueño con ver ese programa!", contaba.

En la segunda fotografía, era Laura la que hacía un selfie con los tres. "Estas fotos las hicimos en Madrid ese día. Mi hermano Lorenzo no daba crédito a tener delante a su Gaviota, la mujer más guapa del mundo, me dijo cuando vio la serie. Yo le comprendía muy bien porque eso fue lo que sentí al ver a Sebastián. Bueno, no, yo dije y lo dejé aquí escrito que William Levy era el hombre más guapo del universo", escribía la catalana, elogiando y piropeando a los dos actores, y desvelando lo fan que también era su hermano de la serie.

Y terminaba el texto felicitando la Nochebuena, "hoy es 24 de Diciembre. Os felicito la Navidad y os deseo mucha salud, paz y risas". Al momento de la publicación en su perfil, Mercedes ha recibido multitud de comentarios positivos. Incluso la propia Lourdes le escribía muy cariñosa: "Jajajaj Mercedes, ¡linda! Un placer conocerte a ti y a Lorenzo".

El encuentro entre Mercedes Milá y su amor platónico

Todos aquellos que sigan las redes sociales de Mercedes Milá, sabrán que la presentadora tiene pasión por la telenovela Café con aroma de mujer y, sobre todo, por su actor principal, William Levy. De hecho, en muchas ocasiones ha confesado lo enamorada que está del intérprete de origen cubano. Además, antes de cumplir su sueño, la presentadora ya se había intercambiado algún que otro mensaje con él. Pues bien, Mercedes tuvo la oportunidad de entrevistar a su amor platónico el pasado mes de julio y de comprobar cómo es en persona.