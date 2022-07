El divertido 'enfrentamiento' de Susanna Griso y Mercedes Milá por William Levy

Sigue levantando pasiones por donde pasa y en estos días es en España por donde William Levy provoca suspiros. El intérprete, que está rodando la miniserie Montecristo, ha sido el protagonista involuntario de un divertido "pique" entre dos reconocidos nombres de la televisión: Susanna Griso y Mercedes Milá. La presentadora de Espejo público compartió un encuentro con el artista cubano, una cita para almorzar en la que hizo un guiño a su compañera. "Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy" escribió la presentadora con humor. La respuesta de Mercedes, que en numerosas ocasiones ha manifestado lo mucho que le gusta Levy, no se hizo esperar.

Las esperadas imágenes de William Levy en 'Montecristo', su primer proyecto en España

William Levy recuerda el complicado accidente que impidió a su hijo andar durante meses

VER GALERÍA

"¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado que lo sepas" escribió con simpatía, mostrando también su gran sentido del humor. No fue ella la única que reaccionó de esta manera tan divertida pues Mar Flores o Carmen Lomana se unieron al reproche de Milá asegurando que va a ser complicado perdonarla por algo así. Igual de cómico fue el mensaje del cantante Omar Montes, que en sus visitas al programa de Griso se confiesa "enamorado" de la presentadora. "Pensaba que lo nuestro iba en serio, me has fallado" escribe junto a unos emoticonos con caras tristes.

Desde su aparición en la exitosa serie Café con aroma de mujer, el actor William Levy no ha dejado el podium de los artistas más atractivos del panorama. Una de las que ha caído rendida ha sido Mercedes Milá que, no solo ha manifestado su gran admiración por él y lo mucho que le gusta, sino que ha recibido respuesta a sus sinceras declaraciones. La que fue presentadora de Gran Hermano, que incluso ha puesto una imagen de Levy como fondo de pantalla, recibió una cariñosa felicitación de parte del cubano, con motivo de su 71 cumpleaños. "Este mensaje está dedicado a la mujer más bella de España: Mercedes Milá. Te mando un beso muy grande. Te quiero mandar muchas felicidades en tu cumpleaños, que Dios te bendiga, te siga regalando mucha salud y muchos años de felicidad. Te mando un besote grande y nos vemos pronto en España, si Dios quiere".

VER GALERÍA

Hace solo un par de semanas, Levy recalaba en nuestro país para rodar Montecristo, una miniserie de seis capítulos inspirada en la famosa novela de Alejandro Dumas donde se mete en la piel de Alejandro Montecristo: un héroe sofisticado, misterioso y torturado por su pasado. Un proyecto en el que el cubano, además de ser protagonista, ejerce de productor. La trama se rodará en Madrid y las Islas Canarias. En el reparto figuran nombres como Esmeralda Pimentel, Silvia, Abascal, Roberto Enríquez y Héctor Noas. "Hacía tiempo que quería rodar un proyecto en España y que sea Montecristo, una historia que me encanta desde que era un niño, es una experiencia especialmente significativa para mí", ha recalcado.