El momento fan de Danna Paola con Katy Perry en el que no pudo contener las lágrimas

Danna Paola es una de las artistas más conocidas en su país natal, México, y también en gran parte del mundo. Su talento artístico la ha llevado con su música por diferentes países y, su papel en la serie Élite, le ha dado el reconocimiento internacional. Cuenta con una legión de seguidores que la adoran y que se mueren por verla en persona y estar junto a ella. Pero no es algo que solo les ocurra a ellos con su ídolo, sino que la intérprete de Mala fama, que también es humana, ha reconocido que siente debilidad por Katy Perry. La modelo ha querido compartir con sus fans cómo ha sido para ella cumplir uno de sus mayores deseos: conocer a la estrella del pop por la que siente una gran admiración.

Danna es fan incondiconal de la artista californiana desde años años y ha narrado, sin poder contener las lágrimas de la emoción, cómo ha sido su encuentro con la diva del pop en un meet and great que tuvo lugar durante uno de los conciertos de la intérprete de Roar en la residencia Play de Las Vegas. La protagonista de Atrévete a soñar ha contado a través de una conexión en vivo todos los detalles de ese momento tan especial, la intensidad con la que ha vivido conocer a su ídolo como cualquier otro fan y ha confesado que se quedó impactada al tener frente a ella a una cantante a la que ha admirado toda su vida.

"Sí hay una persona de la que he sido fan siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Vivir una experiencia así me llenó de aprendizaje", ha comenzado explicando Danna. Quien ha añadido que "agradezco mucho intercambiar energía, sentir que alguien te admira, esa admiración yo la tengo por Katy Perry y no lo puedo creer, se los juro, yo estaba pensando hay que llegar a tiempo, cuando estaba pasando me estaba muriendo de miedo. Pero bueno, tengo una foto con ella".

Además, la intérprete de XT4S1S, de 27 años, ha resaltado el impacto tan positivo de este encuentro que le sirve como motivación artística. "Yo no lloré, de hecho yo me quedé perpleja y sólo le dije: 'Eres mi inspiración' y me dijo: 'Tú eres artista, te recuerdo'. Entonces lloré y Pepe, mi manager, estaba grabando. Ella me agarró de la mano y nos tomamos la foto", ha comentado con la ilusiòn todavía desbordando en sus palabras.

Aún incapaz de asimilar lo que le había sucedido, ha proseguido explicando que "no lo puedo creer, lo tengo que expresar porque es algo hermoso como artista saber que le puedes cambiar la vida a alguien, es algo superlindo". Incluso embargada por la emoción, durante la transmisión quiso agradecer a sus seguidores por todo el cariño. Para Danna, la intérprete de Hot n Cold, de 38 años, es la única artista que le ha hecho sentir tal entusiasmo y experimentar ese sentimiento de fan en sus propias carnes, algo que le ha hecho entender y conectar de manera muy especial con todos sus fieles.

"Por eso les agradezco tanto su amor, su entrega y la verdad es muy heavy tener llorando a alguien frente a ti y Katy Perry es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida", ha afimado la también modelo. "Hoy les quiero decir gracias, porque lo que ustedes me hacen sentir y lo que yo les hago sentir... se los agradezco mucho. Esa admiración yo la tengo por ella y hoy me pasó y es que no lo puedo creer", ha agregado con sinceridad.

Horas más tarde, la intérprete de Oye Pablo ha presumido en su perfil de la fotografía junto a la cantante de Harleys in Hawaii y pareja de Orlando Bloom. Y, aunque una imagen vale más que mil palabras, Danna ha acompañado la instantánea, en la que ambas posan como si fueran grandes amigas, desprendiendo una gran complicidad, con el texto: "La noche anterior conocí a mi ídola. Gracias, gracias, gracias por tu arte, tu corazón y tu bondad. Eres magia pura. Sigo en shock, te amo Katy Perry. #katycat de por vida".