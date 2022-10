Katy Perry cumple 38 años: repasamos sus mayores éxitos en la música y en el amor

Lleva 16 años ocupando los puestos más altos en las listas musicales de medio mundo, y es una de esas artistas que caen especialmente bien. Hoy, Katy Perry cumple 38 años, y lo hace como pareja de uno de los actores más populares del panorama: el británico Orlando Bloom. La relación que mantienen y que cuidan incluso con sesiones de terapia dio como fruto, en 2020, a su hasta ahora única hija, Daisy Dove. Llegar al momento en el que está ha sido consecuencia de muchos momentos, personales y profesionales, que han convertido a la intérprete en la persona que hoy es. Los repasamos.

VER GALERÍA

La insólita respuesta de Katy Perry a la felicitación de cumpleaños más romántica de Orlando Bloom

Una adolescente rebelde

Katy, nacida como Katheryn Elizabeth Hudson, vivió durante toda su infancia y adolescencia en un ambiente fuertemente religioso. Sus padres, pastores pentecostales, la mantuvieron siempre alejada de la música profana. De hecho, Katy (que adoptó el apellido artístico Perry porque la confundían con la actriz Kate Hudson) pasó gran parte de sus primeros años de vida cantando en iglesias. Su primer disco, que grabó con 16 años, es únicamente de música evangélica, aunque después llegó el pop y la ruptura con el ambiente en el que se había criado. Estaba naciendo una estrella.

VER GALERÍA

El piropo de Miranda Kerr, exmujer de Orlando Bloom, a Katy Perry

El 'efecto Madonna'

Su verdadero álbum debut fue One of the Boys, con el que se consagró como artista internacional. Este contenía la canción que la hizo famosa, I Kissed a Girl, tema por el que la madre de Katy arremetió contra ella, calificándolo de “repugnante” por promover la homosexualidad. En paralelo, otra de las canciones, Ur So Gay, se convirtió en el tema favorito del momento para Madonna, lo que también ayudó a disparar su fama. Los piropos de la intérprete de Like a Virgin, una de las artistas que más habían influido en la joven cantante, fueron así el origen de distintas colaboraciones entre ambas.

VER GALERÍA

Rocco, el hijo de Madonna, celebra su 22 cumpleaños y ¡es un clon de su padre, Guy Ritchie!

Russell Brand: una ceremonia exótica para un matrimonio breve

El 23 de octubre de 2010, cuando Katy estaba a punto de cumplir 26 años, contrajo matrimonio con el cómico y actor británico Russell Brand. Se casaron en un santuario de Rajasthan, en India, aunque aquel enlace duró solo 14 meses, y en diciembre de 2021 se separaban. ¿Los motivos? Según Brand (que, por cierto, le comunicó su decisión a través de un frío mensaje de texto), no soportaba su creciente fama y su interés por el activismo. Para Perry, el deseo de su ex de ser padre pesó mucho en el distanciamiento. En cualquier caso, para ella fue un duro golpe que la afectó psicológicamente hasta el punto de tener que ir a terapia. En el verano de 2012, cuando el divorcio se hizo efectivo, el destino quiso que el amor volviera a llamar a su puerta.

VER GALERÍA

El duro golpe que ha sufrido Katy Perry poco después de anunciar su embarazo

John Mayer o la montaña rusa sentimental

Katy y John mantuvieron una relación tan intensa como caótica. Durante los tres años que estuvieron juntos, las rupturas y las reconciliaciones fueron la tónica general, hasta que por fin, en 2015, se dijeron adiós definitivamente. Las constantes trifulcas entre ambos y la desconfianza de ella ante el mujeriego cantante terminaron por romper un amor demasiado inestable.

De la discreción inicial a la llegada de su hija: la historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom

VER GALERÍA

2013: el momento ‘Roar’

En medio de su relación con Mayer sacó su tercer álbum, Prism. De nuevo, dos de sus sencillos volvieron a estar en los primeros puestos de las listas musicales de varios países: Dark Horse y Roar. Al igual que con los dos anteriores trabajos, sus canciones se contaban por éxitos y las ventas eran espectaculares. Prism seguía siendo su último disco cuando un día, en los Globo de Oro, alguien le quitó una hamburguesa en la mesa que compartía con Denzel Washington: era Orlando Bloom.

Orlando Bloom revive uno de los episodios 'más oscuros de su vida' en el que estuvo a punto de morir

VER GALERÍA

2016: la ceremonia de los Globos de Oro que forjó una relación

Aquella anécdota fue el comienzo de una sólida historia de amor que llega hasta hoy, aunque tuvo un paréntesis. Fue en marzo de 2017, cuando ambos anunciaron a través de sus representantes una separación respetuosa. Katy confesó hace dos años que la separación la dejó destrozada por dentro, y entre las causas estaba el poco éxito de Witness, el álbum que sacó por entonces. Sin embargo, aquella interrupción duró poco: a finales de año ya se habían reconciliado, y lo hicieron oficial a principios de 2018. El resto es historia: un embarazo, el nacimiento de su pequeña y un nuevo disco, Smile, en el que refleja lo importante que es para ella haber recuperado la alegría tras sus etapas más difíciles. Ahora, toca disfrutar del cumpleaños y de su luminosa vida.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Katy Perry, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!