Orlando Bloom revive uno de los episodios 'más oscuros de su vida' en el que estuvo a punto de morir

Orlando Bloom es hoy un famoso actor con una vida plena junto a su mujer y su hija, que mantiene una excelente relación con su ex, Miranda Kerr. Pero hace un cuarto de siglo solo era un joven que estudiaba Arte Dramático y que luchaba día a día por esforzarse en aprender, con el hándicap de su dislexia. En aquella época cambió su vida para siempre. Y lo hizo seguramente de una manera mucho más trágica que su éxito en Piratas del Caribe o El señor de los anillos. Un accidente estuvo a punto de costarle la vida y frenó todos sus proyectos de golpe.

Numerosas celebrities han visibilizado su lucha contra distintos trastornos psicológicos, y Orlando no ha querido ser menos. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de octubre, el actor explicó cómo aquella traumática experiencia lo sumió en una etapa oscura. "Cuando tenía 19 años, me caí desde un tercer piso y me partí la espalda. Tuve mucha suerte de sobrevivir a la caída porque mi médula espinal quedó intacta", explica en un vídeo que puede verse en su perfil social. "Cuando estaba en el hospital, los primeros días me dijeron que podría no volver a caminar", continúa.

Un accidente que dañó su estado físico, pero también el psíquico

En el vídeo, que forma parte de la campaña de Unicef #OnMyMind (organismo del que Orlando es Embajador de Buena Voluntad), explica cómo aquella traumática experiencia fue el final de "un largo y doloroso viaje para reconocer y comprender ciertos patrones que me habían provocado numerosos accidentes". Tras la cirugía, que le dejó una enorme cicatriz, comenzó, según relata, "uno de los periodos más oscuros de mi vida", ya que el dolor, tanto físico como psicológico, lo atormentó durante meses y le hizo replantearse toda su existencia.

Orlando, que siempre ha amado el deporte y que se cuida muchísimo por dentro y por fuera, se vio obligado a frenar en seco y a acudir a rehabilitación durante un largo periodo de tiempo. El dolor que le provocó este accidente lo limitaba en cada uno de sus movimientos, y su salud mental también se vio dañada. De algún modo, el intérprete, que salió con muletas del hospital y tuvo que llevar un corsé durante varios meses, estuvo sumido en paralelo en un estado parecido a la depresión del que salió, dice, transformado.

Un continuo afán de superación que lo llevó a lo más alto

No es la primera vez que habla de aquel terrible suceso. El pasado verano colgaba varios vídeos de su rutina de ejercicios junto al texto: "Me rompí la espalda a los 19 años y me dijeron que nunca volvería a caminar". Han pasado más de dos décadas desde aquello, y la transformación fue, de hecho, radical: no solo logró volver a andar, sino que pocos años después obtenía el primer papel importante de su carrera: se ponía a las órdenes de Peter Jackson para dar vida a Legolas en la trilogía de El señor de los anillos, que ahora revive su fama gracias a la precuela en forma de serie que podemos ver en Prime Video.

Su segundo gran éxito llegó a lo largo de la mencionada trilogía: fue en la primera parte de Piratas del Caribe, la saga protagonizada por un Johnny Depp que hoy vive sus horas más polémicas. Y un año después llegaba Troya, donde dio vida al príncipe Paris. Hoy reconoce vivir feliz junto a Katy Perry y Daisy, la hija de ambos: aquellos meses forman ya parte del pasado, pero Orlando ha querido rememorar este episodio para recordarnos la importancia de tener a alguien con quien hablar para que esa vía de comunicación "nos lleve a la transformación y al cambio".