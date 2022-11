Danna Paola sigue con su gira a pesar del accidente que sufrió en su último concierto

Hace unos días, Danna Paola publicó un vídeo en el que anunciaba entre lágrimas que se había visto obligada a posponer su gira por problemas ajenos a ella. La cantante y actriz mexicana conmovió a sus fans, que llevaban meses queriendo volver a verla en directo, pero dijo que no se preocuparan porque iba a hacer todo lo posible por volver a los escenarios cuanto antes. Y así ha sido. Su gira XT4S1S ya ha dado comienzo y Danna está ofreciendo shows realmente increíbles.

Su primera parada fue el Auditorio Telmex en Guadalajara (México), donde colgó el cartel de 'entradas agotadas'. La que fuera protagonista de la serie Élite estaba muy emocionada y dio lo mejor de sí misma, sin embargo, sucedió algo con lo que no contaba. En plena actuación, Danna se golpeó el ojo izquierdo con su rodilla y se llevó la mano a la cara, ya que se dio cuenta de que estaba sangrando. La intérprete de éxitos como Mala fama o Calla tú abandonó el escenario para recibir atención médica pero rápidamente regresó para continuar con el show, con una venda en la cabeza.

"Me abrí la ceja, literal, no es broma, no sé si los de la primera fila vieron. Estoy bien, ¡se los juro!", dijo. "Les voy a contar qué pasó: cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí", explicó. Tras bajarse del escenario, la artista compartió un mensaje muy bonito para reflejar cómo se sentía.

Una gran profesional

"¡Una noche loca, literal! ¡Lo conseguimos! No puedo creer que después de meses de trabajo, obstáculos y mucho estrés llegamos... Dentro de todo, sacamos adelante el show y no podía no terminarlo. La adrenalina, energía y el amor con la que estamos contando esta nueva historia arriba del escenario me emociona mucho... Mi accidente fue algo que, por supuesto, jamás me imaginé que pasaría y tuvimos que hacer el show un poco más corto y faltaron varias cosas muy top, pero el agradecimiento que siento en el alma y en el corazón es inexplicable".

"Gracias a toda mi familia en el escenario y el backstage, me hacen sentir grande, mágica y poderosa. Gracias a cada una de las personas que se involucraron y pusieron su amor, tiempo y trabajo en esto. Estoy muy orgullosa del trabajo de todes y esto solo el principio... esta historia se irá transformando con esta nueva era ¡y no puedo de la felicidad y ganas de todo lo que viene!", confesó.

¡Que siga la música!

Su siguiente concierto ha sido en el Auditorio Nacional de México este miércoles 16 de noviembre. Tan solo unas horas después de su accidente, Danna Paola ha demostrado una gran profesionalidad y ha cumplido eso de que "el show debe continuar". La cantante y actriz vivió un sueño al poder actuar en este icónico recinto de Ciudad de México. "Hace cuatro años exactamente decidí confiar en mi arte, en mis historias... Ustedes confiaron en mí y estoy en mi primer Auditorio Nacional solos", dijo emocionada.

La artista mexicana arrasó en el escenario interpretando sus canciones más conocidas, con espectaculares juegos de luces, un vestuario increíble y coreografías muy trabajadas. Danna ha demostrado que no hay nada que la pare y que va a hacer que sus fans nunca olviden estos conciertos.