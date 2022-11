Danna Paola rompe a llorar y anuncia que pospone su gira, por segunda vez, entre rumores de embarazo

Danna Paola estaba feliz y emocionada preparando su nueva gira, un show que le iba a llevar por todo el mundo y para el que muchas de las fechas se habían agotado a las pocas horas de salir a la venta. Pero su alegría se ha visto empañada y ha tenido que comunicar una triste noticia a todos sus seguidores. Este miércoles la protagonista de Élite ha anunciado en una conexión en directo con sus fans que el inicio de su tour, XT4S1, que tendría que haber dado el pistoletazo de salida este viernes en San Luis Potosí, México, tenía que posponerse por diversos motivos fuera de su alcance, entre los que muchos especulan que podría estar el de un posible embarazo.

- La tristeza de Danna Paola tras una difícil pérdida: 'Me duele el alma despedirte'

VER GALERÍA

- Danna Paola responde tajantemente a los comentarios sobre su delgadez

Muy afligida, Danna, de 27 años, ha informado a sus fieles de que, finalmente, el comienzo de su esperada gira tendrá lugar el 11 de noviembre en Guadalajara. Sin poder contener las lágrimas, la intérprete de Mala fama ha explicado los motivos que la han obligado a realizar este cambio de fechas. "No tengo una varita mágica para resolver las cosas y que estén listas mañana. No puedo, porque ya no está dentro de mí, literalmente está dentro de las personas que están haciendo esto y que ya nos peleamos y nos dijimos y quedaron mal", ha afirmado, dejando patente su malestar y que ha luchado por agotar todas las vías para solucionar el problema.

VER GALERÍA

La causa de este contratiempo ha sido que los encargados de proveer el equipo necesario para el desarrollo de los conciertos, como son las luces, el sonido o el montaje del escenario, no han cumplido con los plazos establecidos, lo que ha retrasado los ensayos de la artista, causa principal que se haya tenido que mover el arranque de la gira.

VER GALERÍA

Muy comprometida con sus seguidores Danna ha explicado que "sé que mucha gente no lo va a entender y que mucha gente me va a odiar". Muy molesta por todo lo que ha pasado ha añadido que "siempre hay quien tiene que dar la cara ante estas cosas, obviamente es el artista y por eso lo estoy haciendo. Sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de terceros", ha expresado hecha un mar de lágrimas.

VER GALERÍA

Todos los intentos de la cantante de Nada por mantener la fecha establecida para iniciar sus shows fueron en vano y, al final y por segunda vez, no ha podido reunirse con sus fans el día en que todos habían marcado en rojo en sus calendarios para compartir la nueva música de su ídolo, pero Danna ha asegurado que están trabajando para que las cosas estén como deben este viernes y puedan tener un comienzo por todo lo alto.

VER GALERÍA

Danna Paola y Alex Hoyer, ¿bebé en camino?

Los rumores sobre la posible cancelación del espectáculo de Danna, como ya ocurrió recientemente debido a la ansiedad que ha padecido, enfermedad con la que lleva lidiando desde los 15 años, al reabrir a través de sus canciones algunas heridas del pasado que pensaba había sanado y al estrés para que todo saliera perfecto, llevaban sonando semanas. Sin embargo, en este caso, el motivo sería bien distinto ya que se apuntaba a que, lo que en realidad estaba sucediendo, es que la cantante y su novio, Alex Hoyer, podrían estar esperando su primer hijo.

VER GALERÍA

Todas estas especulaciones surgieron a raíz de una supuesta conversación de texto filtrada por el programa mexicano Faranduleando, en la que Danna le habría escrito a su pareja: "¡Está la gira! Ya no puedo mover más fechas!". A lo que Alex le respondía : "Yo lo sé, bebé, pero nunca he estado en esta situación, entiéndeme porfa". La actriz y cantante contestaba nuevamente a su chico un poco alterada. "Alex esto es ‘problema’ de los DOS...", enfatizaba.

El intérprete de Kally's Mashup, de 25 años, también se ponía un poco nervioso en su diálogo con Danna. "¡OK! ¡Sí, pero no necesitamos una ... boda! ¡Diles que no...!", lo que desató los rumores de un posible embarazo, los mismos que ahora han cobrado más fuerza por los cambios en las fecha de su gira, aunque la artista haya explicado los motivos que la han llevado a ello.

VER GALERÍA

Hace unos días, Alex Hoyer, siempre muy discreto a la hora de hablar sobre su relación con la cantante, sorprendía con unas declaraciones en las que afirmaba que le gustaría casarse con Danna Paola, con quien sale desde hace algo más de un año, sus primera imágenes juntos fueron en Ibiza en junino de 2021. Sin embargo, también aclaró que, aunque es un sueño de los dos, por el momento están enfocados en sus carreras artísticas, por lo que la boda tendría que esperar.