Maribel Verdú, fichaje estrella de la séptima temporada de 'Élite'

Tras cinco temporadas emitidas, la sexta ya está grabada y se estrena el 18 de noviembre, Élite se ha convertido en una de las series españolas más longevas de Netflix. Y para renovar sus tramas e historias, la ficción ha anunciado un fichaje bomba. Maribel Verdú, una de las actrices más consagradas de nuestro país se une a su séptima temporada. "Hay nuevas caras. ¡Ojo a las sorpresas!", ha anunciado la plataforma junto a varias fotografías del nuevo elenco, en el que también se encuentran Alejandro Albarracín, Fernando Lindez, Mirela Balic, Ivan Mendes, Gleb Abrosimov o Nadia Al Saidi Ayala. Así, en el vídeo promocional todos ellos se van metiendo uno a uno y luego juntos en un fotomatón con una cortina roja para hacerse varias instantáneas y posar de manera gamberra. "No estás preparado", añaden.

Maribel, que estrenó el pasado mayo la serie Now & Then, continúa sumando proyectos en la pequeña pantalla. "Fue una experiencia inolvidable. Lo único que deseo es volver a repetirla cuanto antes. Miami es el set perfecto para esta historia con esa mezcla de culturas y nacionalidades que respira la propia serie. Cuando ruedas fuera de tu ciudad, se estrechan los lazos con el resto del equipo porque compartes más tiempo con ellos y puedes conocerlos mejor", dijo hace unos meses la intérprete a ¡HOLA!. Tras algunos años de parón hasta que trabajó en El laberinto del fauno, ha vuelto por la puerta grande a la televisión y no para de sumar proyectos.

Además, hace pocas semanas, Maribel presentó junto a los actores Ethan Hawke y Ewan McGregor Raymond & Ray, filme del mexicano Rodrigo García, en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), su tercera aventura en Hollywood en lo que va de año. "Ha sido una experiencia absolutamente maravillosa de la mano de este director soñado con el que trabajaría cada día de mi vida. Y qué contaros del reparto. Viva la generosidad unida al talento. Ahora a disfrutarla", ha escrito la actriz en sus perfiles sociales sobre la película.

Sin saber qué personaje encarnará Verdú en la nueva temporada de Élite y tras la marcha de muchos de los actores protagonistas del colegio Las Encinas al finalizar al finalizar la última temporada, hay un intérprete que regresa de nuevo: Omar Ayuso. Creada por Carlos Montero (El desorden que dejas) y Jaime Vaca (Las chicas del cable, La otra mirada), además estos nuevos capítulos estará dirigida por Lino Escalera (Alta Mar), Menna Fité (Bienvenidos a Edén), Roger Gual (Fanático) y Ana Vázquez (Zorras, la serie en la que Mirela Balic se ha abierto camino como protagonista).