¿Qué le ocurre a Danna Paola? La artista preocupa por su estado de salud y aclara cómo se encuentra

Afortunadamente ha sido solo un susto y poco a poco vuelve a la normalidad, pero Danna Paola ha generado en los últimos días cierta confusión e intriga entre sus seguidores por su estado de salud. "Bebés, gracias por preocuparos. Estoy en total reposo ya que me puse muy malita", contaba la artista después de compartir una imagen en la que aparecía con una mascarilla de oxígeno y tapada con una gorra. Fotografía que había hecho saltar las alarmas al no saber con certeza qué le ocurría, siendo ella misma quien ha salido a aclarar cómo se encuentra. "El resfriado que he cogido es muy fuerte", detalla, aunque "gracias a Dios no es covid", añade para matizar que no se ha contagiado del virus. "Sigo en casa recuperándome y tuve que cancelar varios compromisos por recomendación de mi médico", señala, "y me da mucha impotencia haberlo hecho", apostilla con pesar.

"Hace mucho no enfermaba así... pero bueno, mis pulmones y garganta ahí van", declara la actriz y cantante mexicana. En su mensaje, la joven de 26 años aprovecha la ocasión para mandar un consejo a todos sus fans, y es que "por favor tápense y abríguense bien amiguitos, coman, suban sus defensas con vitaminas, tanto física como mentalmente, no bajen la guardia y cuídense mucho que la cosa está mal". Además, les anima a que "suelten todo lo que tienen que decir", porque las dolencias físicas "también tienen mucho que ver con las emociones y el cuerpo es sabio para decir basta", remata. Por último, trasmite toda su "energía positiva" y espera "estar pronto mejor", agradeciendo "todo el amor y las buenas vibraciones" que está recibiendo. Danna es muy popular no solo en América sino también en España, tras saltar a la fama mundial como protagonista de la serie fenómeno juvenil Élite de Netflix y, posteriormente aquí, siendo parte del jurado del programa Top Star: ¿Cuánto vale tu voz? junto a Isabel Pantoja y Risto Mejide en Telecinco.

A finales del pasado octubre, la artista también era noticia aunque por un motivo muy diferente, tras confirmarse por entonces su relación con el cantante Álex Hoyer. "La vida te presenta personas y para mí es un gran chico al que admiro muchísimo", confesaba ella misma al show Ventaneando de TV Azteca. Sus palabras cobraban sentido ya que solo había que ver la música que interpreta ahora la cantante para darse cuenta de lo feliz que está. Así, ha pasado de escribir canciones sobre desamor, corazones rotos y engaños, a componer temas más románticos. "Nueva York es uno de mis lugares predilectos, esta vez con mi persona favorita, dirigiendo y produciendo con una cámara en mano, plasmando de manera genuina solo una parte de la magia", reconocía emocionada sobre su nuevo videoclip que, precisamente, era obra de su novio.

