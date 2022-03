Danna Paola aclara el verdadero motivo por el que se fue de Élite y está... en los astros

La tercera temporada de la serie ‘Élite’ de Netflix dejó a muchos de sus seguidores con mal sabor de boca poniendo punto y final a muchos de los personajes que les habían enamorado. Ese fue el caso de Lucrecia Montesinos, más conocida como “Lu”, a la que Danna Paola decía adiós sin dar explicaciones. La artista vuelve a hablar ahora de los motivos que la llevaron a frenar su éxito en la serie, poniendo fin a los rumores que apuntaban a sus malas relaciones con sus compañeros de reparto contando que fue una decisión compartida con sus compañeras y revelando un sorprendente dato: un numerólogo le ayudó a tomarla.

Danna tenía una carrera ya consolidada en el mundo de la música cuando la serie llegó a sus manos. Lleva desde los cinco años delante de los focos, pero su éxito como actriz la desbordó. Tanto, que en marzo de 2020, en pleno éxito, la artista mexicana decidió bajarse del barco. Entonces también lo hicieron sus compañeros Ester Expósito , Álvaro Rico, Mina El Hammani y Jorge López. Ahora, dos años después de la polémica, ha querido dar explicaciones de qué fue lo que le llevó a tomar aquella decisión y revela que fue una decisión consensuada entre compañeras. “Me dicen de la cuarta temporada de Élite y yo sinceramente les dije. Estoy con lo de mi música, amo el proyecto, tengo miedo de no ser parte, nos juntamos Ester, Mina, todas las chicas, como para decir ¿qué van a hacer?, fue una plática muy. Ester dijo: ‘Yo no quiero’ y yo le dije: ‘Es que mi corazón me dice no, pero hay algo que me dice que sí’, me dijo: “Tía, ¡ya está!”. Mina dijo: ‘Yo no’. Empezamos a hablar todos con todos y dijimos: ‘Vamos mejor con la bandera en alto, con la cabeza en alto, cerrando el ciclo’”, ha contado el podcast mexicano No lo hagas fácil.

La actriz, que está ahora promocionando su último trabajo, un nuevo disco titulado 'KO', visitó el pasado año ‘El hormiguero’ y allí contó por primera vez lo desbordada que se había visto por el éxito y lo difícil que fue afrontar, tras el anuncio de Netflix, que no estaría en la cuarta temporada, los comentarios que la tachaban de diva y apuntaban a sus malas relaciones con los compañeros de reparto. Ahora ha vuelto a hablar de ello y ha revelado además por primera vez que confío en la astrología antes de tomar la decisión: “Fue una revelación muy grande, pero, sobre todo, fue muy chistoso porque fue con un numerólogo. Amo la astrología y rijo mi vida por el universo, todos somos energía, el Dios básicamente viene de la energía".

Así se confiesa, contando también con detalle como fue la consulta con el numerólogo: “Llego, me empieza a preguntar algunas cosas, saca mis números me dice: ‘Tienes el número 6, el número 6 es creatividad, es arte, es música’. Y yo empecé a llorar, me dice el numerólogo: “¿Por qué lloras? Tú en tu línea de vida, en tu misión de vida, tú siempre has creído que eres la actriz que canta, error, eres la cantante que actúa. Lo que te está pasando ahorita y lo que siento es que tú te dejas invadir mucho por las personas que te digan qué hacer y te hace falta tomar las tiendas de eso y hacerle caso a tu corazón, tu estómago tiene la respuesta”

“Fue duro” dejarlo, reconoce Danna, sobre todo “Justo cuando se empieza a hablar de la cuarta temporada de ‘Élite’. Yo siempre digo que jugaba a ‘Hannah Montana’ porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Mientras estaba componiendo, estábamos lanzando ‘Mala fama’ por ese entonces, que fue como un boom y ha sido de las canciones que más si no es la que más escuchada desde que saqué música”. La decisión no le fue fácil pero ahora, a sus veintiséis años, reconoce estar muy satisfecha de haberse atrevido a dar el paso y echar el freno: “Ha sido muy cool para mí. Me gusta dar el 100% en mi trabajo porque soy perfeccionista, soy súper ‘workaholic’, y dije, bueno, no me puedo dividir”. La mejicana no soportaba el ritmo de vida que conllevaba compaginar la música con la interpretación: “Salía del rodaje de ‘Élite’ y tenía que irme al estudio y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas; luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Fue complicado llevar esa doble vida”

Su entrega encarnando a Lucrecia Montesinos estaba haciendo peligrar su carrera musical “soy muy entregada con mi personaje y en este caso al final pues Lucrecia vivía en mí. Lucrecia era yo y ahora era muy difícil crear mi personaje de cantante, el cerebro lo tenía muy extraño. Necesitaba dar mi 100% y empezar a avanzar justo todo junto a mi discográfica, Universal, mi equipo de management y dije creo que por primera vez tengo que darle una oportunidad a mi música, y empezar a componer buena música, que me costaba mucho aceptar que lo era”. Ahora, con nuevo disco entre las manos, visita de nuevo España asegurándonos que tal y como afirma “Lo mejor está por venir, take it easy”

