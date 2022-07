La razón por la que Alejandro Speitzer se ha instalado en Madrid tras su ruptura con Shannon de Lima

Una nueva etapa ha comenzado para Alejandro Speitzer. Ha estado trabajando en España durante el rodaje de la miniserie Alguien tiene que morir, pero ahora el actor de 27 años deja su México natal para fijar su hogar en nuestro país. Ha sido el propio intérprete, que fue pareja sentimental de Ester Expósito, quien ha explicado que no se encuentra en nuestro país simplemente pasando las vacaciones sino que a partir de ahora su rutina se desarrollará en la capital. "Me voy a estudiar a Madrid", ha explicado en el programa Ventaneando, de la televisión azteca. Este cambio llega tras rumores de ruptura con Shannon de Lima, ex de Marc Anthony y James Rodríguez. Tiene ante sí, por tanto, un capítulo lleno de novedades en todos los aspectos.

VER GALERÍA

-Ana Boyer cae rendida ante el espectacular posado de Fernando Verdasco en bañador

-Habla la persona que ha casado a Jennifer Lopez y Ben Affleck: 'Creo que están hechos el uno para el otro'

En los primeros días instalado en Madrid, el protagonista de Oscuro deseo parece sentirse ya totalmente adaptado. Speitzer ha dado paseos por algunos de los barrios más populares y ha quedado con amigos entre los que se encuentran el director Manolo Caro y Zuria Vega, una conocida actriz mexicana que está instalada en la ciudad. Otras compañeras como Esmeralda Pimentel, Renata Notni y Aislinn Derbez también viven en nuestro país por los rodajes de El Conde de Montecristo y El Zorro, así que no sería extraño verlos algún día a todos reunidos brindando por sus triunfos. No en vano, viven un bonito momento profesional y gozan de un gran reconocimiento internacional.

Muy discreto en cuanto a su vida privada, el actor prefiere no hacer declaraciones sobre la cariñosa fotografía en blanco y negro que compartió días atrás desde el Puerto de Acapulco y que muchos han interpretado como una auténtica declaración de amor. En la imagen, que acompañó de un corazón, aparece sobre una embarcación junto a una chica llamada Ana María Vallarta que no pertenece al mundo del espectáculo. Ha estudiado la carrera de Psicología de la Universidad Iberoamericana y trabaja desde hace dos meses en el departamento de Recursos Humanos de una empresa tecnológica. Esta joven le habría devuelto la ilusión a Speitzer tras su romance con la modelo Shannon de Lima, con la que llevaba unos meses saliendo.

VER GALERÍA

-El divertidísimo vídeo de Joaquín Sánchez que cumple 41 años ¡y lo celebra bailando lo nuevo de Rosalía!

Fue curiosamente en Madrid donde Alejandro Speitzer y Shannon de Lima oficializaron su romance posando por primera vez juntos el pasado mes de mayo. El importante escenario que eligieron para dar este paso fue la sala ¡HOLA! de los Premios Platino, desde donde contamos en directo todos los detalles previos a la ceremonia celebrada en el Palacio Municipal de Congresos-IFEMA. Anteriormente fueron vistos en el festival de música Pa'l Norte de Monterrey en México, en el aeropuerto de la ciudad y también en actitud cariñosa paseando por un centro comercial, pero apostaron por no hacer declaraciones y vivir en la intimidad los inicios de este noviazgo que no ha tenido el final esperado. En la anterior edición de los citados galardones, el actor coincidió con su ex, Ester Expósito, que precisamente esa noche comenzó su historia de amor con Nico Furtado.

VER GALERÍA