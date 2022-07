Alejandro Speitzer tiene nuevo amor (y no es Shannon de Lima)

Alejandro Speitzer ha dejado a sus fans muy descolocados. El protagonista de Oscuro deseo y Alguien tiene que morir ha compartido una foto en blanco y negro en la que sale acompañado de una misteriosa joven. Al verla, todos se han preguntado ¿quién es esta chica? ¿es su nueva novia? y, sobre todo, ¿qué ha pasado con Shannon de Lima? Hasta ahora, todos pensaban que el actor mexicano estaba saliendo con la modelo venezolana, pero esta imagen ha hecho saltar las alarmas. Los rumores no han dejado de circular en las últimas horas no solo en las redes sociales sino también en muchos medios de comunicación latinoamericanos, que aseguran que esta ha sido la forma de Alejandro de hacer oficial que tiene nuevo amor.

El programa La Hora Hola, transmitido por la señal de ¡HOLA! TV, ha sido el encargado de desvelar en exclusiva su identidad. Se llama Ana María Vallarta Pujana y es una bella psicóloga con la que Speitzer habría empezado a salir recientemente. El actor ha compartido ahora este bonito posado, sin embargo, ya había publicado otras imágenes de Ana María en sus redes. Fue el pasado 2 de julio cuando Alejandro compartió con sus seguidores un álbum de fotos de la jornada que pasaron a bordo de un barco con el que recorrieron el Puerto de Acapulco. En ellas aparece junto a un grupo de amigos entre los que se encuentra la que sería su nueva novia. "Pensando en este lugar", escribió el intérprete mexicano.

Como decíamos, la noticia ha sido recibida con mucha sorpresa por los fans incondicionales de Alejandro, que en el pasado fue pareja de la actriz española Ester Expósito. De hecho, fue en la gala de los Premios Platino, que se celebró en mayo en Madrid, cuando Alejandro y Shannon decidieron posaron juntos por primera vez en una alfombra roja. Además, hace solo unas semanas, la modelo venezolana aseguraba que: "Estoy muy tranquila, la verdad, estoy en un momento en el que estoy en paz. No comento mucho mi vida personal, ya lo saben, pero lo quiero muchísimo y estoy contenta, es todo lo que les voy a decir".

"Creo que me he perdido algo...", "¿Y Shannon?", "No entiendo nada", "¿Y qué pasó?" o ¿Ya rompieron?", son algunas de las preguntas que se han hecho sus fans. Por el momento, De Lima no se ha pronunciado al respecto y, al revisar sus redes sociales, hemos visto que continua siendo seguidora de Alejandro, y viceversa.

¿Quién es Ana María Vallarta?

Aunque tiene su cuenta de Instagram cerrada, Ana María Vallarta Pujana tiene un perfil en Linkedin gracias al cual hemos podido conocerla un poco más. La que se rumorea que es la nueva novia de Alejandro Speitzer es Gradudada en Psicología por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y tiene FP de Grado Medio en Humanidades. Desde hace dos meses trabaja en el departamento de Recursos Humanos de la empresa mexicana Atomic Labs, un grupo de apasionados por la tecnología, dedicados al desarrollo de software y aplicaciones, ciberseguridad y transformación digital. En su currículum, Ana María asegura que tiene "gran habilidad para resolver problemas y tomar decisiones, así como capacidad para promover la salud mental y calidad de vida por medio de la evaluación, investigación e intervención psicológica aplicada a diferentes áreas y contextos del ser humano".