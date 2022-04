Las nuevas imágenes de Alejandro Speitzer y Shannon de Lima refuerzan los rumores de noviazgo

Después de semanas de rumores, unas fotografías tomadas por fans en el festival de música Pa'l Norte de Monterrey (México) parecieron confirmar que Shannon de Lima y Alejandro Speitzer están viviendo una preciosa historia de amor. Unos días más tarde se les ha vuelto a ver en actitud cariñosa, esta vez en el aeropuerto de la ciudad mexicana, desplazándose hasta sus próximos destinos en el mismo avión. A pesar de que no quisieron dar declaraciones a la prensa que les había grabado previamente, las cámaras les pillaron abrazándose y charlando animadamente, mostrando la buena conexión que existe entre ellos. "Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar así", comentó el protagonista de Atrévete a soñar. Ambos respondieron diciendo a quién habían ido a ver durante la cita musical, mencionando por ejemplo al grupo español Hombres G.

- ¿Nueva pareja? Alejandro Speitzer y Shannon de Lima se divierten juntos en un festival de música de México

VER GALERÍA

Shannon y Alejandro han compartido comentarios y mensajes en las redes sociales, publicando corazones en las imágenes que el otro publica y halagos sin pudor de quién pueda verlo. La primera interacción que existe entre ellos se remonta a marzo, lo que encaja con los rumores de que su relación podría haber comenzado en febrero después de que ambos compartieran fotografías y vídeos del mismo sitio y de unos helados, dando a entender que habían estado juntos a pesar de que no posaron en el mismo encuadre.

- Las fotografías que confirman la relación de James Rodríguez con la modelo Shannon de Lima

Shannon de Lima rompió su relación con el futbolista James Rodriguez en 2021, después de haber sido padres de su primer bebé juntos a través de un vientre de alquiler. La modelo estuvo casada con Marc Anthony de 2014 a 2017, tras su separación mantuvo un fugaz romance con el boxeador mexicano Saúl Canelo y tiene otro hijo llamado Daniel, de 14 años, fruto de una relación anterior con el actor y presentador venezolano Manuel Sosa. Por su parte, Alejandro Speitzer terminó con la actriz española Ester Expósito también el pasado año, después de participar juntos en la serie de Manolo Caro Alguien tiene que morir, y tras unos dos años de romance.

VER GALERÍA

- Ya es oficial: Marc Anthony y Shannon de Lima confirman su separación

Ni Shannon ni Alejandro han sido muy públicos a la hora de hablar sobre sus relaciones en el pasado, por lo que no es de extrañar que no quieran hacer oficial su noviazgo. Eso sí, ninguno de los dos ha intentado ocultar los romances que ha vivido, ya que en el caso de Ester y el actor de Oscuro deseo había fotografías de ellos juntos antes de que se supiera que eran pareja. Por otro lado, fue precisamente la ausencia de publicaciones juntos lo que terminó desvelando que lo que había entre la modelo y James Rodríguez había terminado, a pesar de que el futbolista no lo confirmó hasta febrero de este mismo año: "Estoy soltero ahora, muchachos", le dijo a sus fans.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.