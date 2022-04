¿Nueva pareja? Alejandro Speitzer y Shannon de Lima se divierten juntos en un festival de música de México

La primavera ha llegado llena de éxito para Alejandro Speitzer en todos los aspectos. Profesionalmente acaba de estrenar la segunda temporada de Oscuro deseo (Netflix) y personalmente parece haber recuperado la ilusión al lado de Shannon de Lima. Tras semanas de rumores de los que ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, este fin de semana se han dejado ver juntos durante el festival Pal’ Norte que se llevó a cabo en la ciudad mexicana de Monterrey, capital del estado de Nuevo León. Algunos de los asistentes reconocieron enseguida al intérprete, considerado uno de los actores con más proyección internacional, y sacaron sus móviles para dejar plasmado que tenían a su ídolo divirtiéndose a escasos metros en compañía de la modelo.

En las imágenes grabadas aparece el actor de La reina del sur o Alguien tiene que morir con una camisa blanca abierta y una camiseta blanca atendiendo a algunas de sus seguidoras que se acercaban para saludarle, compartir una conversación con él o hacerse una foto para el recuerdo. A su lado, con la melena suelta y una camiseta blanca de tirantes se ve cómo Shannon baila concentrada al ritmo de las canciones que sonaban sobre el escenario, por el que pasaron artistas como Andrés Calamaro, C.Tangana, Taburete, Beret, Carlos Sadness, Tokischa, Dorian o Álex Fernández, el nieto de Vicente Fernández que acaba de ser papá por primera vez de una niña llamada Mia.

Fue hace un mes cuando comenzaron a relacionar a Alejandro y Shannon, que tienen 27 y 33 años respectivamente. Ambos fueron vistos en actitud cariñosa en un centro comercial, por el que pasearon agarrados del brazo (él con un plumas oscuro y ella con una sudadera blanca) y ajenos a las miradas. Días antes los dos compartieron a la vez imágenes del mismo postre en el mismo restaurante, aunque sin hacer referencia a que se encontraban juntos. Además, no han pasado desapercibidos ciertos comentarios que últimamente ha hecho la modelo sobre el amor. "Piensa menos, siente más", "Que te miren como si fueras magia" o "El amor, las más simple y fuerte de todas las emociones", son solo algunas de las reflexiones que ha hecho recientemente.

Sus anteriores relaciones

La última relación de Alejandro Speitzer fue la que tuvo con Ester Expósito, con la que rompió la pasada primavera. Los actores se conocieron grabando juntos Alguien tiene que morir, de Manolo Caro, e hicieron oficial su romance en 2019. A pesar de tomar rumbos diferentes, el cariño y la amistad no ha desaparecido. "Se merece lo mejor y le admiraré siempre, sea mi pareja o no", decía la protagonista de Élite o Veneno. El pasado octubre, durante la última edición de los Premios Platino donde ambos coincidieron, el intérprete mexicano reconoció que adora "a su familia y a ella también". Además definió a su ex como una chica "muy talentosa con un futuro superprometedor".

Shannon de Lima ha mantenido una relación con el futbolista James Rodríguez, con el que fue mamá de un niño llamado Samuel a finales de 2019 a través de gestación subrogada. Su relación se hizo pública justo un año antes durante un partido que enfrentaba al Boca Juniors con River Plates en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, aunque se conocieron en Miami. La empresaria y modelo, a la que es habitual verla compartir planes con Victoria Beckham, Will Smith o Barack Obama, salió anteriormente con el boxeador mexicano Saúl Álvarez, más conocido como 'El Canelo'. Además, estuvo casada dos años con Marc Anthony. Su relación comenzó en 2012, pocos meses después del divorcio del cantante y Jennifer Lopez, y fue en 2014 cuando se convirtieron en marido y mujer en una boda celebrada en la República Dominicana.

