Alejandro Speitzer y Shannon de Lima oficializan su relación al posar juntos por primera vez como pareja

Alejandro Speitzer y Shannon de Lima han despejado cualquier duda sobre la relación sentimental que mantienen, al confirmarla ya de manera oficial con su presencia juntos este domingo en los Premios Platino que se celebran en el Palacio Municipal de Congresos-IFEMA en Madrid. El actor mexicano y la modelo venezolana han protagonizado su primer posado juntos como pareja, y lo hacían en nuestra exclusiva sala ¡HOLA! desde donde te hemos contado en directo todos los detalles previos a la ceremonia. El intérprete y su chica, muy acaramelados, se agarraban por la cintura como muestra evidente de la complicidad y el cariño que sienten el uno por el otro. Incluso parecían ir conjuntados en sus estilismos, ya que él lucía una camisa rosa claro mientras que ella llevaba el mismo color en su espectacular vestido. Lo suyo ha sido una aparición deslumbrante, y qué mejor lugar que la gran fiesta del cine iberoamericano para presentar su amor en sociedad.

Los Premios Platino se han convertido en el gran punto de encuentro de las estrellas del cine español y de América Latina, pero también en el lugar donde se cuecen algunos de los romances y rupturas que dan luego mucho de qué hablar. En este sentido, Alejandro Speitzer acudía también a la pasada edición de los galardones cuando acababa de dejarlo de foma amistosa con su ex, Ester Expósito. Les veíamos entonces posar juntos, pero no revueltos, en la sala ¡HOLA! junto a otros miembros del equipo de la miniserie Alguien tiene que morir, por la que ambos estaban nominados y en cuyo rodaje surgió precisamente la chispa entre ellos tiempo atrás. Los caprichos del destino no quedaban ahí, puesto que la actriz conocía esa misma noche en la fiesta posterior a la gala al que es su actual novio, el actor uruguayo Nico Furtado.

Siete meses después de aquello, Alejandro Speitzer ha elegido el mismo escenario para anunciar al mundo que su corazón late fuerte por Shannon de Lima. Los primeros rumores sobre su idilio surgieron el pasado febrero y, desde este domingo 1 de mayo, quedan confrmados por completo. Esta semana, unas imágenes compartidas y un romántico mensaje daban más pistas sobre lo que era un secreto a voces. “Contando los días”, decía ella sobre lo mucho que echa de menos qa su chico, distanciados en ese momento por motivos profesionales. Aunque la pareja había jugado al despiste con algunas de sus interacciones, después se les vio en el festival de música Pa'l Norte de Monterrey en México. Alejandro insinuó entonces que se habían encontrado allí por casualidad, pero después les "pillaron" de nuevo en el aeropuerto de la ciudad.

Ahora, la pareja presume sin tapujos de esta relación que une a dos de los rostros más atractivos del panorama social. Shannon de Lima rompió con el futbolista James Rodriguez en 2021, después de haber sido padres de su primer bebé juntos a través de gestación subrogada. La modelo estuvo casada con Marc Anthony de 2014 a 2017 y, tras su separación, mantuvo un fugaz romance con el boxeador mexicano Saúl Canelo. Tiene además otro hijo llamado Daniel, de 14 años, fruto de una relación anterior con el actor y presentador venezolano Manuel Sosa. Por su parte, Alejandro Speitzer terminó su noviazgo en 2021 con Ester Expósito, a quien conoció en la ficción de Netflix dirigida por Manolo Caro (La casa de lass flores). Ya no salen juntos, si bien mantienen todavía una amistad como se pudo comprobar el pasado otoño en los Premios Platino, cuando ambos se dedicaron halagos mutuos.

