Globos de Oro 2023: ¿qué actores, series y películas tienen más posibilidades de ganar?

Los Globos de Oro de este año intentan rescatar el brillo perdido tras las acusaciones de corrupción que saltaron en la edición pasada. Aunque la polémica parece no abandonar lo que antes se conocía como "la antesala de los Oscar", la organización (la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) apuesta por un perfil más alto que el de 2022 y cuenta con unas nominaciones muy notables, pese a las evidentes ausencias. Pero ¿qué actores, actrices, series y películas están más presentes en las quinielas de los expertos? ¿Cuáles tienen más posibilidades de ganar?

Cine: la película semiautobiográfica de Spielberg y la marciana Todo a la vez en todas partes parten como favoritas

Los Globos de Oro distinguen, en muchas de sus categorías, entre drama y comedia/musical. En drama, todo apunta a Los Fabelman como triunfadora, pero Tár, la película que protagoniza Cate Blanchett, con la que ganó la Copa Volpi en Venecia, podría dar la sorpresa. En comedia, las quinielas se inclinan hacia la alocada Todo a la vez en todas partes. Sin embargo, la gran aplaudida de esta edición es Almas en pena de Inisherin, que ha puesto de acuerdo a toda la crítica y es la película con más nominaciones.

Entre los posibles ganadores en las categorías principales de interpretación hay de todo. Cate Blanchett parece la potencial vencedora a mejor actriz de drama, pero algunos expertos apuntan a Viola Davis para llevarse el premio. Con el mejor actor también se apunta a un favorito: la ausencia de Brendan Fraser, el favorito absoluto por La ballena, debido a su desagradable incidente en la gala de 2003, podría haber inclinado la balanza a favor de Austin Butler, que ha bordado su interpretación de Elvis Presley.

En la categoría de actor principal de comedia no parece que haya muchas dudas: si gana alguien que no sea Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin, el asombro será mayúsculo. Al igual que Michelle Yeoh, gran favorita entre las actrices protagonistas, aunque aquí una fascinante Emma Thompson en Buenas noches, Leo Grande podría arrebatarle el premio a la actriz asiática.

No parece que nadie le pueda quitar a Steven Spielberg el Globo de Oro al mejor director por Los Fabelman, aunque en estos premios siempre puede ocurrir algo inesperado. Solo Baz Luhrmann parece tener alguna posibilidad. Lo mismo sucede con Pinocho de Guillermo del Toro, que no tiene competidora posible en la categoría de mejor película de animación. En el filme de habla no inglesa, aunque Argentina, 1985 es una gran baza, parece que será la belga Close la que se lleve el premio.

Series: la mejor despedida a una de las ficciones más queridas

Better Call Saul es uno de esos spin-offs que casi han superado a la serie de la que se desgajaron, Breaking Bad en este caso. Su temporada final se emitió el verano pasado, y salvo grandes sorpresas va a ser la mejor serie en categoría de drama. Tampoco parece que su protagonista, Bob Odenkirk, tenga rival como mejor actor dramático. Sería una suerte de homenaje a un actor que sufrió un grave problema de salud y que, aunque todavía es joven, quizá no encare otro proyecto tan exigente. Adam Scott, el gran rival de Bob por Separación, va a tener más oportunidades en el futuro de llevarse el premio. En la mejor serie de comedia, todos los ojos están puestos en la gran sorpresa del año, Abbott Elementary, que podría arrancar algún Globo de Oro más (en guion, por ejemplo).

Zendaya tampoco parece que tenga quien le haga sombra. Después de sus dos Emmy por Euphoria le ha llegado la nominación al Globo de Oro y en las apuestas lo tienen clarísimo. También sucede lo mismo en la categoría de comedia: aunque Jenna Ortega, la protagonista de Miércoles, podría romper la estadística, Jean Smart es la mejor colocada. Y Jeremy Allen-White, como el chef venido a menos en The Bear, se sitúa en primer lugar para los entendidos.

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer y Encerrado con el diablo parten como favoritas a mejor miniserie, pero The White Lotus se ha convertido en un fenómeno inesperado y ha congregado críticas excelentes. ¿Podrá la comedia imponerse sobre estos dos grandes dramas? Las dudas quedarán despejadas en poco más de cuatro días.