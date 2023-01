Sorpresas, decepciones e inesperadas ausencias entre los aspirantes a los Globos de Oro 2023 Los actores Tom Cruise y Will Smith, la serie más cara de la historia 'Los anillos de poder' y las directoras más aclamadas del año no figuran en la nominaciones de esta edición

Los Globos de Oro están a punto de celebrarse y buscan convertirse en un revulsivo tras la polémica del año pasado en la que no fueron televisados en señal de protesta por la falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y una serie de conductas poco éticas que provocaron que estrellas como Tom Cruise devolvieran sus globos de Oro o Scarlett Johansson se sumara al boicot.

Esta edición vuelve a la NBC prometiendo lo mucho que han cambiado y con un nuevo maestro de ceremonias el cómico Jerrod Carmichael. Según la presidenta de la Asociación, Carmichael aúna el perfil idóneo porque "su talento" ha servido para entretener al público pero también para "invitar a la reflexión, algo muy importante en los tiempos que corren". El cómico ganó el Emmy a mejor guion de un programa especial de comedia en el que revelaba su homosexualidad y cómo vivió las reacciones cuando se lo contó a su familia y amigos.

A nadie parece haberle sorprendido que no haya sido nominado Will Smith en su regreso al cine con Emancipación tras el altercado que vivió con Chris Rock en los Oscar, una agresión que provocó que le expulsaran de la Academia de Hollywood durante diez años. Sin embargo, la ausencia de Tom Cruise entre los nominados sí ha sido muy comentada. El intérprete no opta al galardón por su trabajo en Top Gun: Maverick como mejor actor de drama, pese a que la cinta ha superado todos los récords en taquilla. El filme solo postula en las categorías de mejor película, drama y mejor canción por Hold My Hand de Lady Gaga. Recordemos que la estrella de Misión Imposible se unió al boicot contra los Globos de Oro y devolvió los tres premios que había ganado por mostrarse contrario a la política de la organización en la que no había miembros negros y estaba involucrada en conductas poco éticas.

Sorprende también que ninguna mujer haya sido nominada a mejor dirección, en un año en el que las directoras han sido muy aclamadas por la crítica en películas como Till, La mujer rey, Al descubierto y Ellas hablan. Podrían haber sido las elegidas, tampoco ninguna de ellas optan en la categoría de mejor película. El único largometraje realizado por una mujer que ha sido nominado ha sido en el apartado de animación y es la cinta Red, dirigida por Domee Shi.

En el caso de España tampoco ha obtenido en esta edición ninguna nominación. La película Alcarràs, que opta a ser una de las nominadas a mejor película internacional en los Oscar, se ha quedado fuera de las candidaturas pese a haber logrado maravillosas críticas y el Oso de Oro en el Festival de Berlín.

Por último, otra de las grandes olvidadas en estos premios ha sido la adaptación de la obra de J.R. Tolkien, El señor de los anillos: Los anillos de poder. La serie más cara de la historia, producida por uno de los hombres más ricos del mundo como es Jeff Bezos, no opta a ningún galardón.

Está claro que en la 80.ª entrega anual de los Globos de Oro las grandes favoritas son Almas en pena de Inisherin, que ha obtenido ocho nominaciones, incluyendo mejor película musical o comedia, Todo a la vez en todas partes con seis candidaturas, mientras que Babylon y Los Fabelman le siguen con cinco cada una. En el apartado de series destacan Abbott Elementary, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y La casa del dragón. Veremos qué ocurre la noche del 10 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles en los considerados premios antesala de los Oscar.

