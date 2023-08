Meghan Markle cumple 42 años rodeada de misterio y especulaciones

Meghan Markle cumple este viernes 42 años que vienen rodeados de un gran misterio y un sinfín de especulaciones que no han parado de crecer desde primavera. Quizá para arrojar algo de luz sobre todos los enigmas que la envuelven, la duquesa de Sussex se ha dejado ver recientemente con el príncipe Harry en un vídeo que se ha difundiddo desde su fundación. A pesar de ello, no ha hecho acto de presencia en público desde el pasado mayo cuando recogió un premio feminista tras el cual hubo una polémica persecución con unos paparazzi que hizo correr ríos de tinta.

Sorprende que Meghan, quien domina la escena y tiene un pasado como actriz, no se haya acudido a un acto oficial desde hace casi tres meses. A los duques de Sussex les gusta controlar su narrativa y ellos eligen su propia agenda, pero durante este tiempo sí ha habido imágenes del príncipe Harry en público, quien acudió solo a Londres para el juicio contra los tabloides a pesar de que el tema de la privacidad es primordial también para Meghan.

Su muy comentando último acto público

Tanto hermetismo y tanto silencio ha hecho que los rumores no hayan hecho más que crecer. Sin duda alguna, el pasado mayo marcó un punto de inflexión que podría explicar esta retirada de Meghan. Tras ser galardonada por su labor feminista en la gala Women of Vision Awards, organizada por The Ms. Foundation en Nueva York, en la que le acompañó Harry y su madre Doria Ragland, un portavoz de los Sussex denunció que tras la ceremonia y cuando se dirigían a su alojamiento, se vieron involucrados en una persecución en coche “casi catastrófica”. Sin embargo, las versiones de la Policía de la Gran Manzana, del alcalde de la ciudad y del propio taxista que les llevó a su destino distaba de la gravedad y la angustia con la que los Sussex vivieron el seguimiento por parte de los fotógrafos.

A partir de ahí, Meghan ha estado en boca de todos. Primero, por su ruptura con Spotify donde había hecho su podcast Archetypes en el que hablaba con celebrities y rostros conocidos para intentar erradicar etiquetas de género. Ya no habrá segunda temporada en la plataforma de streaming aunque al parecer la baja productividad de los Duques habría estado detrás del fin de este acuerdo. Todo un bombazo, ya que este era uno de los acuerdos comerciales más jugosos que Harry y Meghan firmaron tras marcharse de la Familia Real. Este anuncio también estuvo marcado por la polémica ya que la Duquesa fue acusada de falsear las entrevistas de su podcast. Ella no las habría realizado sino miembros de su equipo y el audio de su voz haciendo las preguntas se habría editado después.

Ante el terremoto que provocó el fin de la colaboración con Spotify, Netflix se apresuró a aclarar que ellos sí que mantenían sus acuerdos comerciales con los Sussex, anque, hasta el momento, solo el documental en el que contaban su verdad ha visto la luz.

Mientras, Harry y Meghan cumplían las órdenes del rey Carlos y abandonaban su casa británica de Frogmore Cottage, en la que a pesar de haber vivido solo seis meses tenían un gran cariño y era el único lugar en suelo británico en el que se sentían seguros, un último lazo con Gran Bretaña que también quedaba roto.

Ya en julio, los duques de Sussex fueron vistos en Santa Bárbara (California), muy cerca de su mansión de Montecito que se producían después de los fuertes comentarios que apuntaban a que estaban viviendo una crisis en su relación. Así son ellos, les gusta contraatacar cada vez que su reputación o su imagen se ve alterada.

En esta ocasión, y quizá por tanto hermetismo, algo es distinto. No han podido parar las informaciones de lo más variopintas sobre ellos. El Daily Mail apuntó que pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volar en el Air Force One tras el funeral de Isabel II y el gabinete del mandatario denegó la petición al considerar que podría causar “revuelo y tensar las relaciones con el Palacio y el nuevo Rey”. También se ha hablado de que estarían interesados en mudarse de casa y dejar su mansión en Montecito por otra en Malibú, más cerca de Los Ángeles, meca de Hollywood y uno de los lugares favoritos de las estrellas más rutilantes del celuloide.

Entre tanto, su leal grupo de amigos formado por rostros muy conocidos podría haber tenido una fisura. Los Beckham se habrían distanciado, según fuentes cercanas al exfutbolista, porque el príncipe Harry y Meghan les acusaron a él y a su esposa de haber filtrado información a raíz de una conversación telefónica que mantuvieron hace tiempo. Esto no sentó nada bien a David con lo que habrían decidido tomar caminos por separado.

Tras sus imágenes juntos de este miércoles, en las que aparecen perfectamente coordinados en tonos camel, con la que han querido apoyar una iniciativa para empoderar a los jóvenes a llevar los cambios que quieren ver en la tecnología, la siguiente cita en la que por fin, salvo sorpresas, sí se verá a Meghan en un acto público será en septiembre cuando viaje junto a su marido hasta Dusseldorf (Alemania) con motivo de los Juegos Invictus, el proyecto más ilusionante organizado para veteranos militares y heridos de guerra del príncipe Harry. El 16 de septiembre Meghan aparecerá en la ceremonia de clausura de esta competición y quién sabe si con su presencia acallará especulaciones y aclarará alguno de los misterios que rodean su vida.

