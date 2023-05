Harry y Meghan, involucrados en una persecución en coche ‘casi catastrófica’ Según el portavoz de los duques de Sussex, un grupo de paparazzis siguieron el coche en el que iban tras acudir a la gala Women of Vision Awards

La última aparición pública de los duques de Sussex en Nueva York les ha dejado con una amarga sensación. La noche del martes, tras asistir a la gala Women of Vision Awards, el príncipe Harry, Meghan Markle y Doria Ragland "estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi muy agresivos". Así lo ha confirmado el portavoz del matrimonio, especificando que fueron perseguidos durante más de dos horas en las que se puso en peligro su seguridad y la de otras personas.

"Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, peatones y dos miembros de la policía de Nueva York. Si bien ser una figura pública conlleva un nivel de interés del público, nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie. La difusión de estas imágenes, dada la forma en que se obtuvieron, fomenta una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los involucrados", se puede leer en el comunicado.

Una fuente policial ha explicado en CNN que los paparazzis siguieron al hijo de Carlos III, su esposa y su suegra en coches y motos. Aclaran que no se produjo ningún accidente pero que se creó una situación peligrosa. Una patrulla de agentes iba detrás de los duques de Sussex y tuvieron que hacer maniobras evasivas para esquivar a los fotógrafos, que se subieron a la acera para no perderlos. Meghan y Harry decidieron ir a la comisaría para refugiarse y desde ahí idearon bloquear la calle y poner en marcha un plan de salida para poder llegar a su destino sin peligro. La familia se alojaba en la casa de un amigo y no querían poner en riesgo su seguridad.

El quinto en la línea de sucesión al trono británico acompañó a Meghan en una velada en la que fue premiada por su empoderamiento de las mujeres y por ser "un modelo a seguir" a nivel mundial. Durante la gala, organizada por The Ms. Foundation y celebrada en el Ziegfeld Ballroom de Nueva York, la duquesa de Sussex acaparó todas las miradas en el escenario, donde brilló con un vestido dorado. "Gracias a esta fundación, muchos de nuestros jóvenes han sido inculcados con autoestima y posibilidades ilimitadas sin importar su raza, género, clase, orientación sexual, discapacidad o edad. Su trabajo colectivo en la búsqueda de un mundo donde cada persona sea verdaderamente valorada es nada menos que impresionante", dijo.

Su reaparición

La asistencia a la noche de premios es una de las primeras apariciones que hace el matrimonio tras la coronación de Carlos III, a la que asistió solo el príncipe Harry. Horas antes de la gala visitaron una organización de jóvenes de Santa Bárbara (California) dentro del mes de concienciación sobre la salud mental y tras el coloquio salieron a cenar a un restaurante de comida asiática junto a estrellas de Hollywood como Gwyneth Paltrow y su esposo, el productor Brad Falchuk; Cameron Díaz con su pareja Benji Madden; Whitney Wolfe, fundadora de la aplicación Bumble, y su novio, Michael Herd.