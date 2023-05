La reaparición estelar de Meghan Markle con el príncipe Harry y su madre

Después de su sonada ausencia en la coronación de Carlos III, Meghan Markle ha reaparecido frente a las cámaras por todo lo alto. Ya se sabía que iba a ser la gran protagonista. Todos estaban esperándola. Y deslumbró. Literalmente. La duquesa de Sussex brilló como nunca con un sensacional vestido dorado y su larga melena suelta y ondulada. Su look impactó, pero no hemos podido evitar fijarnos en otro detalle: su sonrisa.

Meghan recibió un premio por su empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. La que fuera protagonista de la serie Suits fue una de las galardonadas en la gala Women of Vision Awards organizada por The Ms. Foundation que se celebró en el Ziegfeld Ballroom de Nueva York, pero no acudió sola. Junto a ella aparecieron por sorpresa su marido, el príncipe Harry, y su madre, Doria Ragland, que no podían estar más orgullosos de ella.

Los Duques irradiaban felicidad y solo hay que ver estas imágenes para demostrarlo. Meghan posó muy sonriente ante los fotógrafos acompañada de dos de las personas más importantes de su vida. Mientras les hacían fotos, la exactriz protagonizó un momento muy cómplice junto a Harry, al mirarle de una forma muy romántica.

Hacía mucho que no veíamos a Meghan tan contenta. Al subir al escenario para recoger su premio, recibió un sonoro aplauso de todos los presentes y ella respondió con su mejor sonrisa y palabras de agradecimiento. Recibió el galardón de manos de su amiga Gloria Steinem, cofundadora de The Ms. Foundation, a quien dio las gracias por ser "una inspiración (...) por tus sabios consejos, tu extraordinariamente descarado sentido del humor y tu maravillosa amistad".

En su discurso, Meghan empezó hablando de cuando era niña y llegaba a casa después del colegio. Encendía la televisión para ver su programa favorito, Jeopardy, y en la mesa recuerda ver ejemplares de la revista feminista Ms. "Los recuerdo porque las fotos que aparecían eran muy diferentes. Había una diversidad que no había visto nunca, tanto de color como de edad...", continuó la Duquesa, añadiendo que: "Había congresistas, astronautas... y trataban temas diversos: maternidad, madres trabajadoras y temas más delicados, ​​como la violencia doméstica, la línea de pobreza y cuestiones de equidad".

"Era demasiado joven en ese momento para saber lo que significaban la mayor parte de esos asuntos", reconoció Meghan, que entendió que "el significado de esas revistas era importante". "Cuando era joven, esas huellas que quedaron grabadas en mi mente, y ahora puedo comprender mejor cómo me convertí en una joven feminista y evolucioné a una activista adulta", aseguró Meghan, que fue galardonada por ser una mujer "feminista, defensora de los derechos humanos y la igualdad de género y un modelo a seguir mundial"

Tras su discurso, la gran protagonista de la velada abandonó el Ziegfeld Ballroom de Nueva York junto a su marido. La pareja protagonizó unas imágenes que han resultado especialmente llamativas, ya que contaron con un amplio despliegue de seguridad.

Harry y Meghan, que no se soltaron de la mano ni un momento, abandonaron el centro rodeados de varios guardaespaldas que se encargaron de que todo saliera según lo previsto y llegaran a su coche sin ningún problema. En las fotos puede verse que estuvieron pendientes sobre todo de Meghan, colocando sus manos sobre la espalda de la exactriz.

Como decimos, la vimos especialmente feliz y contenta. Meghan no dejaba de reír y las cámaras captaron estas imágenes en las que incluso parece estar bailando. Junto a ella estaba su madre, que también se mostró radiante, y el príncipe Harry, que era todo sonrisas.

Para su gran día, Meghan causó sensación con un elegante vestido de jacquard metalizado en tono dorado de la firma Johanna Ortiz. La esposa de Harry de Inglaterra completó su look con un clutch con forma geométrica de color amarillo y sandalias de tiras doradas de Tom Ford, además de unos pendientes con forma de aro de J. Crew, su pulsera 'Love' de Cartier y un brazalete de diamantes que perteneció a Diana de Gales.