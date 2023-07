Los duques de Sussex reaparecen juntos tras los rumores de crisis en su matrimonio

El príncipe Harry y Meghan Markle han sido vistos juntos en Santa Bárbara (California), muy cerca de su casa de Montecito. Es la primera vez que lo hacen desde que hace solo unos días entregaran las llaves de su casa de Frogmore Cottage, su hogar en Reino Unido y del que han sido desalojados por orden del Rey Carlos. También es la primera vez que se dejan ver tras sus últimos batacazos empresariales y los rumores de crisis en su relación.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Los duques de Sussex fueron vistos de la mano y sonriendo cuando salían de un edificio de oficinas de la ciudad californiana, que alberga varios negocios, incluido un estudio de kárate, una peluquería, un centro de pilates y otro de yoga. Iban acompañados de un hombre, que podría ser uno de los miembros de su equipo de seguridad. Meghan llevaba una de sus fórmulas estilísticas favoritas: bermudas en marrón chocolate, blusa blanca y sombrero. Harry optó por vaqueros, un polo en verde claro, gorra y gafas de sol, al igual que su esposa.

VER GALERÍA

- Entramos en Frogmore Cottage, la idílica casa en Reino Unido a la que Meghan y Harry no podrán volver

- Los duques de Sussex mantienen el contrato con Netflix tras sus últimos batacazos empresariales

- Así rechazó Taylor Swift una propuesta de Meghan Markle para su proyecto estrella

El pasado 29 de junio se supo que el hijo menor del monarca británico y su esposa rompían con el último lazo que les ataba a Reino Unido al entregar las llaves de su casa de Frogmore Cottage, en la que solo vivieron durante seis meses y el único sitio en el que el Príncipe decía sentirse seguro en su país natal. Los Sussex se gastaron 2,4 millones de libras (casi 2,8 millones de euros) para reformar esa propiedad en Windsor que ya estaría lista para alquilarse a otro inquilino y sacar una rentabilidad.

- Las polémicas no dan tregua a los Sussex: Meghan Markle, acusada de falsear las entrevistas de su podcast

Esta salida de los Sussex se produce semanas después de que Meghan Markle rompiera con Spotify y se confirmara que no habrá una segunda temporada de Archetypes, el podcast de la Duquesa en el que hablaba con celebridades sobre los clichés de género. Detrás del fin de esta colaboración estaría un problema de falta de productividad ya que la pareja no habría llegado al objetivo pactado para recibir íntegros los 20 millones de dólares (unos 18 millones de euros) que se habían acordado. Este proyecto con el gigante del streaming es solo uno más de las muchas iniciativas que los Sussex iban a tener en Hollywood y que parece que no acaban de despegar.

VER GALERÍA

- La reina Camilla recicla en Ascot el look que llevó en la boda de Harry y Meghan

Con esta nueva aparición pública juntos, Harry y Meghan, además, desmienten rumores de crisis en su relación. Varios medios británicos hablaron de que estaban cada vez más distanciados tras cinco años de matrimonio y dos hijos en común: Archie, de cuatro años, y Lilibet, de dos años. De hecho su último aniversario de boda, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo, no fue celebrado, lo que desató estas especulaciones. A los escándalos, las polémicas y la guerra abierta con la Familia Real británica se sumaría la sobreexposición, un cóctel que podría haber hecho mella en ellos.

Así es Frogmore Cottage, la residencia del príncipe Harry y Meghan Markle en la que se alojarán estos días